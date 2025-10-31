Самолет президента Колумбии Густаво Петро отказались заправлять из-за санкций США

Самолет президента Колумбии Густаво Петро был вынужден задержаться в Мадриде после отказа американской авиакомпании заправить его Boeing 737-700 во время пересадки в Кабо-Верде. Инцидент стал первым проявлением санкций Министерства финансов США против колумбийского лидера, который на прошлой неделе попал в так называемый список OFAC из-за предполагаемых связей с наркоторговлей. Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.

Вина лежит на американской компании, с которой колумбийские ВВС заключили контракт на поставку всего топлива за пределы страны, чего никогда не должно было произойти, и местом поставки было Кабо-Верде в Африке. Испания, наоборот, помогла мне – заявил Петро.

Он подтвердил, что самолет все же дозаправили на военной базе, после чего он смог продолжить перелет в Саудовскую Аравию.

Санкции США включают риск наложения штрафов на компании или лиц, которые способствуют операциям Петра. Попадание президента в список OFAC может также усложнить доступ к международным банковским операциям, поскольку большинство колумбийских финансовых учреждений поддерживают тесные связи с американскими банками. Местные СМИ сообщают о замораживании счетов президента и трудностях в выплате его зарплаты.

