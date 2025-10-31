Пасажирів літака JetBlue доставили до лікарні після екстреної посадки у Флориді

Пасажирський літак JetBlue змушений був здійснити екстрену посадку у міжнародному аеропорту Тампи, Флорида, після раптового зниження висоти під час рейсу з Канкуна до Ньюарка, штат Нью-Джерсі. Пасажирів, які зазнали травм, доставили до лікарні; наразі невідомо, скільки людей постраждали та наскільки серйозними були їхні ушкодження, повідомили офіційні особи. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Федеральне управління цивільної авіації почало розслідування інциденту.

Наша команда вивела літак з експлуатації для огляду, і ми проведемо повне розслідування, щоб визначити причину. Безпека наших клієнтів та членів екіпажу завжди є нашим головним пріоритетом, і ми працюватимемо над тим, щоб підтримати всіх причетних – йдеться у заяві JetBlue.

