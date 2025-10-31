Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде

Пассажирский самолет JetBlue был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Тампы, Флорида, после внезапного снижения высоты во время рейса из Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси. Пассажиров, получивших травмы, доставили в больницу; в настоящее время неизвестно, сколько человек пострадали и насколько серьезными были их повреждения, сообщили официальные лица. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Федеральное управление гражданской авиации начало расследование инцидента.

Наша команда вывела самолет из эксплуатации для осмотра, и мы проведем полное расследование, чтобы определить причину. Безопасность наших клиентов и членов экипажа всегда является нашим главным приоритетом, и мы будем работать над тем, чтобы поддержать всех причастных – говорится в заявлении JetBlue.

