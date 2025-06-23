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Понад півсотні військових були викрадені цивільними особами у горах Колумбії

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Понад 50 військових Колумбії були викрадені цивільними особами в горах, що є поширеною практикою в регіонах конфліктів. Міністр оборони засудив дії, приписавши їх угрупованням, тоді як президент закликав до звільнення бранців.

Понад півсотні військових були викрадені цивільними особами у горах Колумбії

Взвод військовослужбовців армії Колумбії, які проводили операцію у каньйоні Мікай, були оточені та затримані цивільними особами. Щонайменше 200 мешканців захопили солдатів, наразі вони залишаються позбавленими волі, передає El Pais, ВВС та AFP.

Деталі

Колумбійські військові повідомляють, що 57 солдатів було викрадено цивільними особами в південно-західному районі каньйону Мікай.

31 солдата було захоплено в суботу, а решту - в неділю групою з понад 200 осіб.

- інформують ЗМІ.

Контекст

Насильство в Колумбії загострюється. Згідно з офіційною інформацією, опублікованою Третьою дивізією Національної армії, позбавлення волі сталося на тлі військових операцій, що тривають з 21 червня в секторі, відомому як Ла-Гасієнда, де війська Сил швидкого розгортання №4 стали мішенню ворожих дій під час заворушень.

Чому захопили, як це можливо

За інформацією AFP, подібний інцидент - це доволі поширена практика в охоплених конфліктами регіонах Колумбії. 

Щоб запобігти просуванню правоохоронних органів, деякі незаконні групи наказують цивільним особам виконувати такі дії.

Як коментує влада Комлумбії

Міністр оборони Педро Санчес, який засудив затримання 57 солдатів, Злочин приписують "організації Карлоса Патіньо з картелю під назвою "Мордіско"", маючи на увазі дисидентські угруповання, що діють у Кауці.

Пояснимо, "неспокійний" департамент Каука знаходиться на південному заході Колумбії; до його складу входить територія каньйону Мікай.

Загалом 57 військовослужбовців було позбавлено волі проти їхньої волі

– заявило Третє управління у своєму звіті X, яке також назвало ці події серйозними порушеннями основних прав військовослужбовців.

Довідково

У Кауці, стратегічно важливому місці для маршрутів наркотрафіку завдяки виходу до Тихого океану, діє архіпелаг незаконних збройних угруповань, серед яких виділяються дисиденти на чолі з Іваном Мордіско, об'єднані в так званий Центральний генеральний штаб (ЦГШ).

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Ці структури регулярно здійснюють атаки, в яких навіть використовували дрони з вибуховими пристроями. Це постійна загроза, яка посилюється агресивним примусовим вербуванням неповнолітніх. І все це посеред важкодоступної географії, де два гірські хребти розділені річкою Каука, що ускладнює та дорого коштує для держави встановлення постійної присутності.

Президент Густаво Петро закликав до звільнення заручників

Я прошу селян Ла-Асьєнди, Ель-Тамбо, Кауки перестати вірити в озброєних осіб, які підкоряються іноземцям

 – написав президент у повідомленні на X, своєму улюбленому каналі зв’язку.

Нагадаємо

Під час передвиборчого заходу в Боготі було важко поранено кандидата в президенти Колумбії Мігеля Урібе. Його було поранено пострілом в голову, нападника затримано.

Карлоса Ледера, злочинного партнера Пабло Ескобара, заарештували в Колумбії за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю, але через три дні його звільнили. Суд вирішив, що термін покарання закінчився.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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