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Более полусотни военных были похищены гражданскими лицами в горах Колумбии

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Более 50 колумбийских военнослужащих были похищены гражданскими лицами в горах, что является распространенной практикой в регионах конфликтов. Министр обороны осудил эти действия, приписав их группировкам, в то время как президент призвал к освобождению пленных.

Более полусотни военных были похищены гражданскими лицами в горах Колумбии

Взвод военнослужащих армии Колумбии, проводивших операцию в каньоне Микай, был окружен и задержан гражданскими лицами. По меньшей мере 200 жителей захватили солдат, сейчас они остаются лишенными свободы, передают El Pais, ВВС и AFP.

Детали

Колумбийские военные сообщают, что 57 солдат были похищены гражданскими лицами в юго-западном районе каньона Микай.

31 солдат был захвачен в субботу, а остальные — в воскресенье группой из более чем 200 человек.

— информируют СМИ.

Контекст

Насилие в Колумбии обостряется. Согласно официальной информации, опубликованной Третьей дивизией Национальной армии, лишение свободы произошло на фоне военных операций, продолжающихся с 21 июня в секторе, известном как Ла-Гасьенда, где войска Сил быстрого развертывания №4 стали мишенью враждебных действий во время беспорядков.

Почему захватили, как это возможно

По информации AFP, подобный инцидент – это довольно распространенная практика в охваченных конфликтами регионах Колумбии.

Чтобы предотвратить продвижение правоохранительных органов, некоторые незаконные группы приказывают гражданским лицам выполнять такие действия.

Как комментируют власти Колумбии

Министр обороны Педро Санчес, осудивший задержание 57 солдат: Преступление приписывают "организации Карлоса Патиньо из картеля под названием "Мордиско"", имея в виду диссидентские группировки, действующие в Кауке.

Поясним, "беспокойный" департамент Каука находится на юго-западе Колумбии; в его состав входит территория каньона Микай.

В общей сложности 57 военнослужащих были лишены свободы против их воли

– заявило Третье управление в своем отчете X, которое также назвало эти события серьезными нарушениями основных прав военнослужащих.

Справочно

В Кауке, стратегически важном месте для маршрутов наркотрафика благодаря выходу к Тихому океану, действует архипелаг незаконных вооруженных группировок, среди которых выделяются диссиденты во главе с Иваном Мордиско, объединенные в так называемый Центральный генеральный штаб (ЦГШ).

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Эти структуры регулярно совершают атаки, в которых даже использовали дроны со взрывными устройствами. Это постоянная угроза, которая усиливается агрессивным принудительным вербованием несовершеннолетних. И все это посреди труднодоступной географии, где два горных хребта разделены рекой Каука, что усложняет и дорого обходится для государства установление постоянного присутствия.

Президент Густаво Петро призвал к освобождению заложников

Я прошу крестьян Ла-Асьенды, Эль-Тамбо, Кауки перестать верить в вооруженных лиц, подчиняющихся иностранцам

— написал президент в сообщении на X, своем любимом канале связи.

Напомним

Во время предвыборного мероприятия в Боготе был тяжело ранен кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе. Он был ранен выстрелом в голову, нападавший задержан.

Карлоса Ледера, преступного партнера Пабло Эскобара, арестовали в Колумбии по обвинению в торговле наркотиками и оружием, но через три дня его освободили. Суд решил, что срок наказания истек.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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