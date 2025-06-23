Более полусотни военных были похищены гражданскими лицами в горах Колумбии
Киев • УНН
Более 50 колумбийских военнослужащих были похищены гражданскими лицами в горах, что является распространенной практикой в регионах конфликтов. Министр обороны осудил эти действия, приписав их группировкам, в то время как президент призвал к освобождению пленных.
Взвод военнослужащих армии Колумбии, проводивших операцию в каньоне Микай, был окружен и задержан гражданскими лицами. По меньшей мере 200 жителей захватили солдат, сейчас они остаются лишенными свободы, передают El Pais, ВВС и AFP.
Детали
Колумбийские военные сообщают, что 57 солдат были похищены гражданскими лицами в юго-западном районе каньона Микай.
31 солдат был захвачен в субботу, а остальные — в воскресенье группой из более чем 200 человек.
Контекст
Насилие в Колумбии обостряется. Согласно официальной информации, опубликованной Третьей дивизией Национальной армии, лишение свободы произошло на фоне военных операций, продолжающихся с 21 июня в секторе, известном как Ла-Гасьенда, где войска Сил быстрого развертывания №4 стали мишенью враждебных действий во время беспорядков.
Почему захватили, как это возможно
По информации AFP, подобный инцидент – это довольно распространенная практика в охваченных конфликтами регионах Колумбии.
Чтобы предотвратить продвижение правоохранительных органов, некоторые незаконные группы приказывают гражданским лицам выполнять такие действия.
Как комментируют власти Колумбии
Министр обороны Педро Санчес, осудивший задержание 57 солдат: Преступление приписывают "организации Карлоса Патиньо из картеля под названием "Мордиско"", имея в виду диссидентские группировки, действующие в Кауке.
Поясним, "беспокойный" департамент Каука находится на юго-западе Колумбии; в его состав входит территория каньона Микай.
В общей сложности 57 военнослужащих были лишены свободы против их воли
Справочно
В Кауке, стратегически важном месте для маршрутов наркотрафика благодаря выходу к Тихому океану, действует архипелаг незаконных вооруженных группировок, среди которых выделяются диссиденты во главе с Иваном Мордиско, объединенные в так называемый Центральный генеральный штаб (ЦГШ).
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Эти структуры регулярно совершают атаки, в которых даже использовали дроны со взрывными устройствами. Это постоянная угроза, которая усиливается агрессивным принудительным вербованием несовершеннолетних. И все это посреди труднодоступной географии, где два горных хребта разделены рекой Каука, что усложняет и дорого обходится для государства установление постоянного присутствия.
Президент Густаво Петро призвал к освобождению заложников
Я прошу крестьян Ла-Асьенды, Эль-Тамбо, Кауки перестать верить в вооруженных лиц, подчиняющихся иностранцам
Напомним
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