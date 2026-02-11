У Колумбії зникла сенаторка від корінних народів: сили безпеки розшукують Аїду Квілкуе

Колумбійські правоохоронці розпочали масштабну операцію з розшуку лідерки корінних народів та чинної сенаторки Аїди Квілкуе, чий автомобіль знайшли порожнім на узбіччі дороги. За даними уряду, зв'язок із політиком та її командою обірвався вдень 10 лютого під час їхньої поїздки між муніципалітетами в департаменті Уїла. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Колумбії Педро Санчес повідомив у своєму акаунті X, що сили безпеки виявили сірий пікап сенаторки, проте самої Квілкуе чи її охорони на місці не було.

Корінна гвардія знайшла порожній автомобіль і пошуки тривають - заявив Санчес.

Міністр внутрішніх справ Армандо Бенедетті уточнив, що Квілкуе виїхала з муніципалітету Ла-Плата та прямувала до міста Попаян, коли стався інцидент.

Президент Колумбії Густаво Петро під час засідання кабінету міністрів підтвердив тривожні новини, зазначивши, що лідерку корінних народів та її супроводжуючих "перехопили" о 13:30 за місцевим часом.

Відеозапис виступу глави держави був опублікований Blu Radio на платформі X. Влада висловлює серйозне занепокоєння, оскільки Аїда Квілкуе є видатною захисницею прав людини та неодноразово отримувала погрози через свою політичну діяльність.

Політичне насильство напередодні виборів

Зникнення сенаторки сталося на тлі різкого загострення насилля в Колумбії перед парламентськими виборами, запланованими на 8 березня 2026 року. Лише минулого тижня на сході країни стався інший напад на конвой конгресмена, унаслідок якого загинули двоє охоронців, а троє членів команди були викрадені та згодом звільнені.

Сили безпеки наразі прочісують прилеглі райони, залучаючи підрозділи армії та поліції для перевірки всіх можливих шляхів відходу ймовірних викрадачів. Аїда Квілкуе, яка представляє Особливий індіанський округ, є ключовою фігурою в русі за права автохтонного населення, тому її зникнення спричинило хвилю обурення та протестів серед корінних громад по всій країні.

