На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
20:12 • 9904 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
10 лютого, 17:38 • 13647 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 17136 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 16557 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15087 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18359 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23625 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16024 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 26353 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
У Колумбії зникла сенаторка від корінних народів: сили безпеки розшукують Аїду Квілкуе

Київ • УНН

 • 814 перегляди

У Колумбії зникла сенаторка Аїда Квілкуе, її автомобіль знайдено порожнім. Правоохоронці розпочали масштабну операцію з розшуку політика.

У Колумбії зникла сенаторка від корінних народів: сили безпеки розшукують Аїду Квілкуе

Колумбійські правоохоронці розпочали масштабну операцію з розшуку лідерки корінних народів та чинної сенаторки Аїди Квілкуе, чий автомобіль знайшли порожнім на узбіччі дороги. За даними уряду, зв'язок із політиком та її командою обірвався вдень 10 лютого під час їхньої поїздки між муніципалітетами в департаменті Уїла. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Колумбії Педро Санчес повідомив у своєму акаунті X, що сили безпеки виявили сірий пікап сенаторки, проте самої Квілкуе чи її охорони на місці не було.

Корінна гвардія знайшла порожній автомобіль і пошуки тривають

- заявив Санчес.

Міністр внутрішніх справ Армандо Бенедетті уточнив, що Квілкуе виїхала з муніципалітету Ла-Плата та прямувала до міста Попаян, коли стався інцидент.

Президент Колумбії Густаво Петро під час засідання кабінету міністрів підтвердив тривожні новини, зазначивши, що лідерку корінних народів та її супроводжуючих "перехопили" о 13:30 за місцевим часом.

У Венесуелі викрали опозиціонера Хуана Пабло Гуаніпу за кілька годин після виходу з в'язниці09.02.26, 08:01 • 5412 переглядiв

Відеозапис виступу глави держави був опублікований Blu Radio на платформі X. Влада висловлює серйозне занепокоєння, оскільки Аїда Квілкуе є видатною захисницею прав людини та неодноразово отримувала погрози через свою політичну діяльність.

Політичне насильство напередодні виборів

Зникнення сенаторки сталося на тлі різкого загострення насилля в Колумбії перед парламентськими виборами, запланованими на 8 березня 2026 року. Лише минулого тижня на сході країни стався інший напад на конвой конгресмена, унаслідок якого загинули двоє охоронців, а троє членів команди були викрадені та згодом звільнені.

Сили безпеки наразі прочісують прилеглі райони, залучаючи підрозділи армії та поліції для перевірки всіх можливих шляхів відходу ймовірних викрадачів. Аїда Квілкуе, яка представляє Особливий індіанський округ, є ключовою фігурою в русі за права автохтонного населення, тому її зникнення спричинило хвилю обурення та протестів серед корінних громад по всій країні.

У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці06.02.26, 04:28 • 11947 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Соціальна мережа
Густаво Петро
Колумбія