У Венесуелі викрали опозиціонера Хуана Пабло Гуаніпу за кілька годин після виходу з в'язниці

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила про зникнення свого найближчого соратника Хуана Пабло Гуаніпу, якого невідомі силоміць вивезли у невідомому напрямку. Інцидент стався невдовзі після того, як політик був офіційно звільнений з-під варти в межах кроків уряду щодо послаблення політичного тиску. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За словами Мачадо, викрадення відбулося близько опівночі в одному з житлових районів столиці. Нападники діяли злагоджено та агресивно, використовуючи спецтранспорт для блокування опозиціонера.

Тяжкоозброєні чоловіки, одягнені в цивільний одяг, прибули на чотирьох машинах і жорстоко забрали його. Ми вимагаємо його негайного звільнення - повідомила Мачадо у соціальній мережі X.

Хуан Пабло Гуаніпа був одним із кількох відомих опозиціонерів, яких уряд звільнив у неділю після тривалих арештів, визнаних міжнародною спільнотою політично мотивованими. Раптове зникнення політика одразу після звільнення ставить під сумнів щирість намірів режиму щодо реальної демократизації та безпеки звільнених в’язнів.

Наразі доля Гуаніпи залишається невідомою, а офіційні органи Каракаса не надали жодних коментарів щодо нічного інциденту.

