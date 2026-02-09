У Венесуелі викрали опозиціонера Хуана Пабло Гуаніпу за кілька годин після виходу з в'язниці

$43.140.00
50.900.00
ukenru
8 лютого, 19:59 • 11282 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 25096 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 28568 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 28735 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 29276 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 23832 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 16195 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12795 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24977 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39445 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2.1м/с
80%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахедVideo8 лютого, 20:13 • 8564 перегляди
Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні8 лютого, 21:13 • 7046 перегляди
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення8 лютого, 22:41 • 8276 перегляди
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА8 лютого, 23:42 • 4596 перегляди
Катастрофа для кремля: В'єтнам відмовляється від російської зброї на користь озброєння НАТОPhoto00:20 • 4180 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 34399 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 55868 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 73966 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 67780 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 67797 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Милорад Додик
Махмуд Аббас
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 27464 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 41392 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 42764 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 51242 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 53789 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

У Венесуелі викрали опозиціонера Хуана Пабло Гуаніпу за кілька годин після виходу з в'язниці

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила про викрадення Хуана Пабло Гуаніпи невідомими. Інцидент стався невдовзі після його звільнення з-під варти.

У Венесуелі викрали опозиціонера Хуана Пабло Гуаніпу за кілька годин після виходу з в'язниці

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила про зникнення свого найближчого соратника Хуана Пабло Гуаніпу, якого невідомі силоміць вивезли у невідомому напрямку. Інцидент стався невдовзі після того, як політик був офіційно звільнений з-під варти в межах кроків уряду щодо послаблення політичного тиску. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За словами Мачадо, викрадення відбулося близько опівночі в одному з житлових районів столиці. Нападники діяли злагоджено та агресивно, використовуючи спецтранспорт для блокування опозиціонера.

Тяжкоозброєні чоловіки, одягнені в цивільний одяг, прибули на чотирьох машинах і жорстоко забрали його. Ми вимагаємо його негайного звільнення

- повідомила Мачадо у соціальній мережі X.

Хуан Пабло Гуаніпа був одним із кількох відомих опозиціонерів, яких уряд звільнив у неділю після тривалих арештів, визнаних міжнародною спільнотою політично мотивованими. Раптове зникнення політика одразу після звільнення ставить під сумнів щирість намірів режиму щодо реальної демократизації та безпеки звільнених в’язнів.

Наразі доля Гуаніпи залишається невідомою, а офіційні органи Каракаса не надали жодних коментарів щодо нічного інциденту.

Венесуела звільнила групу політв'язнів: свободу отримали соратники Марії Мачадо09.02.26, 01:04 • 2556 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Ассошіейтед Прес
Венесуела