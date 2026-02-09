$43.140.00
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 14293 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 18768 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 20422 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 22581 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 20508 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 14397 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12167 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24429 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38477 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Венесуела звільнила групу політв'язнів: свободу отримали соратники Марії Мачадо

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Влада Венесуели 8 лютого звільнила щонайменше 30 опозиційних діячів, включно з ключовими союзниками Марії Коріни Мачадо. Це сталося на тлі візиту представників ООН та посилення дипломатичного тиску.

Венесуела звільнила групу політв'язнів: свободу отримали соратники Марії Мачадо

8 лютого влада Венесуели звільнила з в'язниць щонайменше 30 опозиційних діячів, які перебували за ґратами за політично мотивованими звинуваченнями. Серед звільнених - ключові союзники лідерки опозиції та лауреатки Нобелівської премії миру Марії Коріни Мачадо, чиї арешти викликали гостру критику міжнародної спільноти та правозахисних організацій. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Найгучнішим стало повернення на волю колишнього губернатора Хуана Пабло Гуаніпи, який провів в ізоляторі Каракаса понад вісім місяців. Його затримали у травні за звинуваченням у нібито підготовці терористичних актів, хоча правозахисники називали його "в'язнем совісті".

Сьогодні нас звільняють. Багато чого можна обговорити про сьогодення та майбутнє Венесуели, завжди з правдою на першому плані

– заявив Гуаніпа у відеозверненні відразу після виходу з в'язниці.

Також волю отримали Марія Оропеза, відома своїм трансляційним затриманням у прямому ефірі, та адвокат Перкінс Роча. Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо привітала це рішення лаконічним закликом у соцмережі X: "Ходімо за свободу Венесуели!". Звільнення відбулися на тлі візиту представників ООН та посилення дипломатичного тиску на уряд виконувачки обов'язків президента Делсі Родрігес.

Аргентина вимагає екстрадиції Ніколаса Мадуро через злочини проти людяності05.02.26, 01:30 • 4642 перегляди

Попри позитивний крок, правозахисна група "Foro Penal" наголошує, що в країні досі залишаються сотні політичних в'язнів. Брат звільненого політика, Томас Гуаніпа, раніше підкреслював, що такі арешти є незаконним методом придушення інакомислення.

У Венесуелі не можна криміналізувати інакше мислення... Він має право захищати свої ідеї та право на те, щоб до нього ставилися згідно з конституцією, яка сьогодні не діє

– нагадував він під час кампанії за звільнення брата. 

Венесуела звільнила понад 30 політичних в'язнів на тлі обіцянок амністії02.02.26, 11:18 • 5980 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Соціальна мережа
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела