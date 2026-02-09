Венесуела звільнила групу політв'язнів: свободу отримали соратники Марії Мачадо

8 лютого влада Венесуели звільнила з в'язниць щонайменше 30 опозиційних діячів, які перебували за ґратами за політично мотивованими звинуваченнями. Серед звільнених - ключові союзники лідерки опозиції та лауреатки Нобелівської премії миру Марії Коріни Мачадо, чиї арешти викликали гостру критику міжнародної спільноти та правозахисних організацій. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Найгучнішим стало повернення на волю колишнього губернатора Хуана Пабло Гуаніпи, який провів в ізоляторі Каракаса понад вісім місяців. Його затримали у травні за звинуваченням у нібито підготовці терористичних актів, хоча правозахисники називали його "в'язнем совісті".

Сьогодні нас звільняють. Багато чого можна обговорити про сьогодення та майбутнє Венесуели, завжди з правдою на першому плані – заявив Гуаніпа у відеозверненні відразу після виходу з в'язниці.

Також волю отримали Марія Оропеза, відома своїм трансляційним затриманням у прямому ефірі, та адвокат Перкінс Роча. Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо привітала це рішення лаконічним закликом у соцмережі X: "Ходімо за свободу Венесуели!". Звільнення відбулися на тлі візиту представників ООН та посилення дипломатичного тиску на уряд виконувачки обов'язків президента Делсі Родрігес.

Аргентина вимагає екстрадиції Ніколаса Мадуро через злочини проти людяності

Попри позитивний крок, правозахисна група "Foro Penal" наголошує, що в країні досі залишаються сотні політичних в'язнів. Брат звільненого політика, Томас Гуаніпа, раніше підкреслював, що такі арешти є незаконним методом придушення інакомислення.

У Венесуелі не можна криміналізувати інакше мислення... Він має право захищати свої ідеї та право на те, щоб до нього ставилися згідно з конституцією, яка сьогодні не діє – нагадував він під час кампанії за звільнення брата.

