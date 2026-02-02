Венесуела звільнила понад 30 політичних в'язнів на тлі обіцянок амністії

У Венесуелі в неділю випустили на волю понад 30 осіб, яких правозахисники вважають політичними в'язнями, на тлі заяв влади про амністію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"У неділю у Венесуелі було звільнено понад 30 осіб, яких вважають "політичними в’язнями", повідомила правозахисна група Foro Penal. Це є частиною процесу звільнення в’язнів, який, на думку сімей, відбувається занадто повільно", – пише видання.

Звільнення відбулися після того, як тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес у п'ятницю оголосила про запропонований "закон про амністію" для сотень ув'язнених, а також заявила, що слідчий ізолятор "Гелікоїде" в Каракасі буде перетворено на центр спорту та соціальних послуг.

За попередньою інформацією, у звіті ООН за 2022 рік зазначалося, що в’язнів у цьому ізоляторі піддавали тортурам, однак венесуельський уряд ці звинувачення відкинув.

Окрім того, венесуельські посадовці взагалі заперечують існування політичних в’язнів і заявляють, що звільнені особи були засуджені за кримінальні злочини. За їхніми словами, загальна кількість звільнених перевищує 600 осіб, хоча ця цифра, імовірно, включає звільнення попередніх років, пише видання.

Серед тих, кого звільнили в неділю і правозахисник Хав'єр Тарасона, який перебував під вартою з середини 2021 року в центрі "Гелікоїде".

"Через 1675 днів, чотири роки та сім місяців настав день, якого ми так прагнули, мій брат Хав’єр Тарасона вільний. Свобода одного - це надія для всіх", - заявив його брат Хосе Рафаель Тарасона.

Тарасона очолює організацію FundaRedes, яка відстежує можливі зловживання з боку збройних угруповань і військових на кордоні Венесуели з Колумбією. Його звинувачували у тероризмі та змові.

Утім, за даними видання, попри останні звільнення, у венесуельських в’язницях залишаються понад 700 політичних в’язнів. Уряд не назвав ані загальної кількості тих, кого планує звільнити, ані їхніх імен. Родини ув’язнених і правозахисники продовжують вимагати повного скасування звинувачень і вироків.

