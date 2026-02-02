$42.810.04
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 33420 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 51187 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 34341 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 40873 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 30020 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 48490 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63120 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39784 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36853 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Венесуела звільнила понад 30 політичних в'язнів на тлі обіцянок амністії

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Понад 30 осіб, яких правозахисники вважають політичними в'язнями, звільнено у Венесуелі після оголошення владою про амністію. Серед звільнених - правозахисник Хав'єр Тарасона, ув'язнений з 2021 року.

Венесуела звільнила понад 30 політичних в'язнів на тлі обіцянок амністії

У Венесуелі в неділю випустили на волю понад 30 осіб, яких правозахисники вважають політичними в'язнями, на тлі заяв влади про амністію. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"У неділю у Венесуелі було звільнено понад 30 осіб, яких вважають "політичними в’язнями", повідомила правозахисна група Foro Penal. Це є частиною процесу звільнення в’язнів, який, на думку сімей, відбувається занадто повільно", – пише видання.

Звільнення відбулися після того, як тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес у п'ятницю оголосила про запропонований "закон про амністію" для сотень ув'язнених, а також заявила, що слідчий ізолятор "Гелікоїде" в Каракасі буде перетворено на центр спорту та соціальних послуг.

За попередньою інформацією, у звіті ООН за 2022 рік зазначалося, що в’язнів у цьому ізоляторі піддавали тортурам, однак венесуельський уряд ці звинувачення відкинув.

Окрім того, венесуельські посадовці взагалі заперечують існування політичних в’язнів і заявляють, що звільнені особи були засуджені за кримінальні злочини. За їхніми словами, загальна кількість звільнених перевищує 600 осіб, хоча ця цифра, імовірно, включає звільнення попередніх років, пише видання.

Серед тих, кого звільнили в неділю і правозахисник Хав'єр Тарасона, який перебував під вартою з середини 2021 року в центрі "Гелікоїде".

"Через 1675 днів, чотири роки та сім місяців настав день, якого ми так прагнули, мій брат Хав’єр Тарасона вільний. Свобода одного - це надія для всіх", - заявив його брат Хосе Рафаель Тарасона.

Тарасона очолює організацію FundaRedes, яка відстежує можливі зловживання з боку збройних угруповань і військових на кордоні Венесуели з Колумбією. Його звинувачували у тероризмі та змові.

Утім, за даними видання, попри останні звільнення, у венесуельських в’язницях залишаються понад 700 політичних в’язнів. Уряд не назвав ані загальної кількості тих, кого планує звільнити, ані їхніх імен. Родини ув’язнених і правозахисники продовжують вимагати повного скасування звинувачень і вироків.

Нагадаємо

Влада Венесуели звільнила 18 політв'язнів, включаючи координатора опозиції, після захоплення Ніколаса Мадуро. 

Алла Кіосак

