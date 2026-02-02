Венесуэла освободила более 30 политических заключенных на фоне обещаний амнистии

$42.810.04
51.020.22
ukenru
08:37 • 1612 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 33080 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 50903 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 34085 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 40653 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 29922 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 48390 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 63087 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39770 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36847 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.6м/с
70%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста1 февраля, 23:29 • 10938 просмотра
Хочешь работать – плати: оккупационная администрация на Луганщине создала коррупционную схему доступа к трудуPhoto2 февраля, 00:04 • 4958 просмотра
Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат2 февраля, 00:39 • 12066 просмотра
США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ2 февраля, 02:20 • 6182 просмотра
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров04:01 • 7630 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 66693 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 94248 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 70535 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 77967 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 78182 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 22294 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 33103 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 35443 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 38095 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 40292 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Венесуэла освободила более 30 политических заключенных на фоне обещаний амнистии

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Более 30 человек, которых правозащитники считают политическими заключенными, освобождены в Венесуэле после объявления властями об амнистии. Среди освобожденных — правозащитник Хавьер Тарасона, заключенный с 2021 года.

Венесуэла освободила более 30 политических заключенных на фоне обещаний амнистии

В Венесуэле в воскресенье были освобождены более 30 человек, которых правозащитники считают политическими заключенными, на фоне заявлений властей об амнистии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"В воскресенье в Венесуэле были освобождены более 30 человек, которых считают "политическими заключенными", сообщила правозащитная группа Foro Penal. Это является частью процесса освобождения заключенных, который, по мнению семей, происходит слишком медленно", – пишет издание.

Освобождения произошли после того, как временный президент Венесуэлы Делси Родригес в пятницу объявила о предложенном "законе об амнистии" для сотен заключенных, а также заявила, что следственный изолятор "Геликоиде" в Каракасе будет преобразован в центр спорта и социальных услуг.

По предварительной информации, в отчете ООН за 2022 год отмечалось, что заключенных в этом изоляторе подвергали пыткам, однако венесуэльское правительство эти обвинения отвергло.

Кроме того, венесуэльские чиновники вообще отрицают существование политических заключенных и заявляют, что освобожденные лица были осуждены за уголовные преступления. По их словам, общее количество освобожденных превышает 600 человек, хотя эта цифра, вероятно, включает освобождения предыдущих лет, пишет издание.

Среди тех, кого освободили в воскресенье, и правозащитник Хавьер Тарасона, который находился под стражей с середины 2021 года в центре "Геликоиде".

"Через 1675 дней, четыре года и семь месяцев настал день, которого мы так жаждали, мой брат Хавьер Тарасона свободен. Свобода одного - это надежда для всех", - заявил его брат Хосе Рафаэль Тарасона.

Тарасона возглавляет организацию FundaRedes, которая отслеживает возможные злоупотребления со стороны вооруженных группировок и военных на границе Венесуэлы с Колумбией. Его обвиняли в терроризме и заговоре.

Впрочем, по данным издания, несмотря на последние освобождения, в венесуэльских тюрьмах остаются более 700 политических заключенных. Правительство не назвало ни общего количества тех, кого планирует освободить, ни их имен. Семьи заключенных и правозащитники продолжают требовать полной отмены обвинений и приговоров.

Напомним

Власти Венесуэлы освободили 18 политзаключенных, включая координатора оппозиции, после захвата Николаса Мадуро. 

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Колумбия
Организация Объединенных Наций
Венесуэла