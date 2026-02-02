Венесуэла освободила более 30 политических заключенных на фоне обещаний амнистии

В Венесуэле в воскресенье были освобождены более 30 человек, которых правозащитники считают политическими заключенными, на фоне заявлений властей об амнистии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"В воскресенье в Венесуэле были освобождены более 30 человек, которых считают "политическими заключенными", сообщила правозащитная группа Foro Penal. Это является частью процесса освобождения заключенных, который, по мнению семей, происходит слишком медленно", – пишет издание.

Освобождения произошли после того, как временный президент Венесуэлы Делси Родригес в пятницу объявила о предложенном "законе об амнистии" для сотен заключенных, а также заявила, что следственный изолятор "Геликоиде" в Каракасе будет преобразован в центр спорта и социальных услуг.

По предварительной информации, в отчете ООН за 2022 год отмечалось, что заключенных в этом изоляторе подвергали пыткам, однако венесуэльское правительство эти обвинения отвергло.

Кроме того, венесуэльские чиновники вообще отрицают существование политических заключенных и заявляют, что освобожденные лица были осуждены за уголовные преступления. По их словам, общее количество освобожденных превышает 600 человек, хотя эта цифра, вероятно, включает освобождения предыдущих лет, пишет издание.

Среди тех, кого освободили в воскресенье, и правозащитник Хавьер Тарасона, который находился под стражей с середины 2021 года в центре "Геликоиде".

"Через 1675 дней, четыре года и семь месяцев настал день, которого мы так жаждали, мой брат Хавьер Тарасона свободен. Свобода одного - это надежда для всех", - заявил его брат Хосе Рафаэль Тарасона.

Тарасона возглавляет организацию FundaRedes, которая отслеживает возможные злоупотребления со стороны вооруженных группировок и военных на границе Венесуэлы с Колумбией. Его обвиняли в терроризме и заговоре.

Впрочем, по данным издания, несмотря на последние освобождения, в венесуэльских тюрьмах остаются более 700 политических заключенных. Правительство не назвало ни общего количества тех, кого планирует освободить, ни их имен. Семьи заключенных и правозащитники продолжают требовать полной отмены обвинений и приговоров.

