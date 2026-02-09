Венесуэла освободила группу политзаключенных: свободу получили соратники Марии Мачадо

8 февраля власти Венесуэлы освободили из тюрем по меньшей мере 30 оппозиционных деятелей, находившихся за решеткой по политически мотивированным обвинениям. Среди освобожденных - ключевые союзники лидера оппозиции и лауреатки Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо, чьи аресты вызвали острую критику международного сообщества и правозащитных организаций. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Самым громким стало возвращение на свободу бывшего губернатора Хуана Пабло Гуанипы, который провел в изоляторе Каракаса более восьми месяцев. Его задержали в мае по обвинению в якобы подготовке террористических актов, хотя правозащитники называли его "узником совести".

Сегодня нас освобождают. Многое можно обсудить о настоящем и будущем Венесуэлы, всегда с правдой на первом плане – заявил Гуанипа в видеообращении сразу после выхода из тюрьмы.

Также свободу получили Мария Оропеза, известная своим трансляционным задержанием в прямом эфире, и адвокат Перкинс Роча. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо приветствовала это решение лаконичным призывом в соцсети X: "Пойдем за свободу Венесуэлы!". Освобождения произошли на фоне визита представителей ООН и усиления дипломатического давления на правительство исполняющей обязанности президента Делси Родригес.

Аргентина требует экстрадиции Николаса Мадуро за преступления против человечности

Несмотря на позитивный шаг, правозащитная группа "Foro Penal" отмечает, что в стране до сих пор остаются сотни политических заключенных. Брат освобожденного политика, Томас Гуанипа, ранее подчеркивал, что такие аресты являются незаконным методом подавления инакомыслия.

В Венесуэле нельзя криминализировать иное мышление... Он имеет право защищать свои идеи и право на то, чтобы к нему относились согласно конституции, которая сегодня не действует – напоминал он во время кампании за освобождение брата.

