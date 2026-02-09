$43.140.00
19:59 • 4884 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 13799 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 18241 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 19982 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 22234 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 20344 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 14316 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12139 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24408 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38442 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Венесуэла освободила группу политзаключенных: свободу получили соратники Марии Мачадо

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Власти Венесуэлы 8 февраля освободили по меньшей мере 30 оппозиционных деятелей, включая ключевых союзников Марии Корины Мачадо. Это произошло на фоне визита представителей ООН и усиления дипломатического давления.

Венесуэла освободила группу политзаключенных: свободу получили соратники Марии Мачадо

8 февраля власти Венесуэлы освободили из тюрем по меньшей мере 30 оппозиционных деятелей, находившихся за решеткой по политически мотивированным обвинениям. Среди освобожденных - ключевые союзники лидера оппозиции и лауреатки Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо, чьи аресты вызвали острую критику международного сообщества и правозащитных организаций. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Самым громким стало возвращение на свободу бывшего губернатора Хуана Пабло Гуанипы, который провел в изоляторе Каракаса более восьми месяцев. Его задержали в мае по обвинению в якобы подготовке террористических актов, хотя правозащитники называли его "узником совести".

Сегодня нас освобождают. Многое можно обсудить о настоящем и будущем Венесуэлы, всегда с правдой на первом плане

– заявил Гуанипа в видеообращении сразу после выхода из тюрьмы.

Также свободу получили Мария Оропеза, известная своим трансляционным задержанием в прямом эфире, и адвокат Перкинс Роча. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо приветствовала это решение лаконичным призывом в соцсети X: "Пойдем за свободу Венесуэлы!". Освобождения произошли на фоне визита представителей ООН и усиления дипломатического давления на правительство исполняющей обязанности президента Делси Родригес.

Аргентина требует экстрадиции Николаса Мадуро за преступления против человечности05.02.26, 01:30 • 4642 просмотра

Несмотря на позитивный шаг, правозащитная группа "Foro Penal" отмечает, что в стране до сих пор остаются сотни политических заключенных. Брат освобожденного политика, Томас Гуанипа, ранее подчеркивал, что такие аресты являются незаконным методом подавления инакомыслия.

В Венесуэле нельзя криминализировать иное мышление... Он имеет право защищать свои идеи и право на то, чтобы к нему относились согласно конституции, которая сегодня не действует

– напоминал он во время кампании за освобождение брата. 

Венесуэла освободила более 30 политических заключенных на фоне обещаний амнистии02.02.26, 11:18 • 5980 просмотров

Степан Гафтко

