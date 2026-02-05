Аргентина требует экстрадиции Николаса Мадуро за преступления против человечности

Федеральный судья Аргентины Себастьян Рамос в среду, 4 февраля, официально направил запрос в США на экстрадицию бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Бывший диктатор, которого недавно захватили американские военные, сейчас находится в бруклинской тюрьме по обвинениям в наркотерроризме, однако аргентинское правосудие настаивает на суде за массовые репрессии и пытки. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Запрос основывается на принципе универсальной юрисдикции, что позволяет аргентинским судам рассматривать дела о геноциде и преступлениях против человечности независимо от места их совершения. Иск был подан в Буэнос-Айресе еще в 2023 году правозащитными организациями, представляющими интересы венесуэльцев, прошедших через произвольные задержания, исчезновения и жестокие пытки со стороны спецслужб режима Мадуро.

Этим предписывается срочный перевод международного запроса и прилагаемой к нему документации – говорится в ордере судьи Рамоса.

Активисты Аргентинского форума защиты демократии назвали это решение исторической вехой для жертв, которые осмелились свидетельствовать против бывшего венесуэльского руководства.

Юридические препятствия и позиция США

Несмотря на юридический вес запроса, его выполнение администрацией Трампа выглядит маловероятным. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес являются ключевыми фигурантами федерального дела США о сговоре с целью импорта тысяч тонн кокаина в течение 25 лет.

Американское правосудие намерено в первую очередь рассмотреть обвинения в сотрудничестве с наркокартелями, предусматривающие суровые сроки заключения в Соединенных Штатах.

Сейчас Министерство иностранных дел Аргентины готовит пакет документов для передачи американской стороне. Хотя экстрадиция может быть отложена до завершения процессов в Нью-Йорке, этот шаг создает дополнительное юридическое давление на Мадуро и подтверждает неотвратимость наказания за международные преступления.

