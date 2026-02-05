Аргентина вимагає екстрадиції Ніколаса Мадуро через злочини проти людяності

Федеральний суддя Аргентини Себастьян Рамос у середу, 4 лютого, офіційно надіслав запит до США на екстрадицію колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Колишній диктатор, якого нещодавно захопили американські військові, наразі перебуває у бруклінській в'язниці за звинуваченнями у наркотероризмі, проте аргентинське правосуддя наполягає на суді за масові репресії та тортури. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Запит ґрунтується на принципі універсальної юрисдикції, що дозволяє аргентинським судам розглядати справи про геноцид та злочини проти людяності незалежно від місця їхнього скоєння. Позов був поданий у Буенос-Айресі ще у 2023 році правозахисними організаціями, які представляють інтереси венесуельців, що пройшли через свавільні затримання, зникнення та жорстокі катування з боку спецслужб режиму Мадуро.

Цим наказується терміновий переклад міжнародного запиту та доданої до нього документації – йдеться в ордері судді Рамоса.

Активісти Аргентинського форуму захисту демократії назвали це рішення історичною віхою для жертв, які наважилися свідчити проти колишнього венесуельського керівництва.

Юридичні перешкоди та позиція США

Попри юридичну вагу запиту, його виконання адміністрацією Трампа виглядає малоймовірним. Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес є ключовими фігурантами федеральної справи США про змову з метою імпорту тисяч тонн кокаїну протягом 25 років.

Американське правосуддя має намір першочергово розглянути звинувачення у співпраці з наркокартелями, що передбачають суворі терміни ув'язнення в Сполучених Штатах.

Наразі Міністерство закордонних справ Аргентини готує пакет документів для передачі американській стороні. Хоча екстрадиція може бути відкладена до завершення процесів у Нью-Йорку, цей крок створює додатковий юридичний тиск на Мадуро та підтверджує невідворотність покарання за міжнародні злочини.

