США дозволили експорт розріджувачів до Венесуели для відновлення нафтовидобутку

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Мінфін США дозволив продаж розріджувачів до Венесуели, що є ключовим для її нафтового сектору. Це рішення дозволяє американським компаніям обробляти платежі та сприяє відновленню нафтової галузі Венесуели.

США дозволили експорт розріджувачів до Венесуели для відновлення нафтовидобутку

Міністерство фінансів США видало нову генеральну ліцензію, яка офіційно дозволяє продаж та експорт американських розріджувачів до Венесуели. Цей крок є стратегічно важливим для нафтового сектору країни ОПЕК, оскільки саме ці паливні компоненти необхідні для розрідження венесуельської надважкої нафти та її підготовки до експорту на світові ринки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Новий документ став другим етапом ліцензування з боку Вашингтона після захоплення США президента Ніколаса Мадуро. Адміністрація Білого дому наголошує, що такий дозвіл є частиною ширшої політики, спрямованої на реанімацію нафтової галузі Венесуели.

Венесуела відкриває нафтовий сектор для приватизації у межах суттєвої зміни політики30.01.26, 09:32 • 3595 переглядiв

Ліцензія прямо дозволяє американським фінансовим установам обробляти платежі від уряду Венесуели за авторизовані транзакції, що раніше було заблоковано через санкційний режим.

Розширення операційних можливостей

Видача дозволу на поставки розріджувачів відбулася після того, як минулого тижня Міністерство фінансів США надало широку ліцензію американським компаніям. Вона дозволяє здійснювати повний спектр операцій: завантаження, транспортування, зберігання, переробку та безпосередній продаж венесуельської сировини. Таким чином, США створюють умови для стабілізації видобутку в країні, що може вплинути на світові ціни на енергоносії.

Трамп оголосив про припинення поставок мексиканської нафти на Кубу під тиском США03.02.26, 04:20 • 4710 переглядiв

Цей дозвіл підтримує політику адміністрації щодо відновлення нафтового сектору Венесуели

– зазначається в офіційному документі, наданому представником адміністрації США агентству Reuters.

Наразі очікується, що відновлення поставок розріджувачів дозволить венесуельській державній компанії PDVSA збільшити обсяги виробництва експортних сортів нафти вже в найближчі місяці.

Індія купуватиме нафту у Венесуели - Трамп01.02.26, 14:57 • 9788 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Ніколас Мадуро
Міністерство фінансів США
ОПЕК
Білий дім
Reuters
Венесуела
Сполучені Штати Америки