США разрешили экспорт разбавителей в Венесуэлу для восстановления нефтедобычи

Министерство финансов США выдало новую генеральную лицензию, которая официально разрешает продажу и экспорт американских разбавителей в Венесуэлу. Этот шаг является стратегически важным для нефтяного сектора страны ОПЕК, поскольку именно эти топливные компоненты необходимы для разжижения венесуэльской сверхтяжелой нефти и ее подготовки к экспорту на мировые рынки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новый документ стал вторым этапом лицензирования со стороны Вашингтона после захвата США президента Николаса Мадуро. Администрация Белого дома подчеркивает, что такое разрешение является частью более широкой политики, направленной на реанимацию нефтяной отрасли Венесуэлы.

Лицензия прямо разрешает американским финансовым учреждениям обрабатывать платежи от правительства Венесуэлы за авторизованные транзакции, что ранее было заблокировано из-за санкционного режима.

Расширение операционных возможностей

Выдача разрешения на поставки разбавителей произошла после того, как на прошлой неделе Министерство финансов США предоставило широкую лицензию американским компаниям. Она позволяет осуществлять полный спектр операций: загрузку, транспортировку, хранение, переработку и непосредственную продажу венесуэльского сырья. Таким образом, США создают условия для стабилизации добычи в стране, что может повлиять на мировые цены на энергоносители.

Это разрешение поддерживает политику администрации по восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы – отмечается в официальном документе, предоставленном представителем администрации США агентству Reuters.

Сейчас ожидается, что возобновление поставок разбавителей позволит венесуэльской государственной компании PDVSA увеличить объемы производства экспортных сортов нефти уже в ближайшие месяцы.

