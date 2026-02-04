$42.970.16
22:15 • 5044 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 11206 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 13872 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 15733 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 16977 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13755 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 21968 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 30290 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16952 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24745 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
США разрешили экспорт разбавителей в Венесуэлу для восстановления нефтедобычи

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Минфин США разрешил продажу разбавителей в Венесуэлу, что является ключевым для ее нефтяного сектора. Это решение позволяет американским компаниям обрабатывать платежи и способствует восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы.

США разрешили экспорт разбавителей в Венесуэлу для восстановления нефтедобычи

Министерство финансов США выдало новую генеральную лицензию, которая официально разрешает продажу и экспорт американских разбавителей в Венесуэлу. Этот шаг является стратегически важным для нефтяного сектора страны ОПЕК, поскольку именно эти топливные компоненты необходимы для разжижения венесуэльской сверхтяжелой нефти и ее подготовки к экспорту на мировые рынки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новый документ стал вторым этапом лицензирования со стороны Вашингтона после захвата США президента Николаса Мадуро. Администрация Белого дома подчеркивает, что такое разрешение является частью более широкой политики, направленной на реанимацию нефтяной отрасли Венесуэлы.

Венесуэла открывает нефтяной сектор для приватизации в рамках существенного изменения политики30.01.26, 09:32 • 3595 просмотров

Лицензия прямо разрешает американским финансовым учреждениям обрабатывать платежи от правительства Венесуэлы за авторизованные транзакции, что ранее было заблокировано из-за санкционного режима.

Расширение операционных возможностей

Выдача разрешения на поставки разбавителей произошла после того, как на прошлой неделе Министерство финансов США предоставило широкую лицензию американским компаниям. Она позволяет осуществлять полный спектр операций: загрузку, транспортировку, хранение, переработку и непосредственную продажу венесуэльского сырья. Таким образом, США создают условия для стабилизации добычи в стране, что может повлиять на мировые цены на энергоносители.

Трамп объявил о прекращении поставок мексиканской нефти на Кубу под давлением США03.02.26, 04:20 • 4708 просмотров

Это разрешение поддерживает политику администрации по восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы

– отмечается в официальном документе, предоставленном представителем администрации США агентству Reuters.

Сейчас ожидается, что возобновление поставок разбавителей позволит венесуэльской государственной компании PDVSA увеличить объемы производства экспортных сортов нефти уже в ближайшие месяцы.

Индия будет покупать нефть у Венесуэлы - Трамп01.02.26, 14:57 • 9788 просмотров

Степан Гафтко

