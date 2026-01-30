$42.850.08
Венесуэла открывает нефтяной сектор для приватизации в рамках существенного изменения политики

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подписала закон, разрешающий приватизацию нефтяного сектора, отменяя социалистический принцип. Это открывает путь для привлечения иностранных инвестиций и восстановления отрасли.

Венесуэла открывает нефтяной сектор для приватизации в рамках существенного изменения политики

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в четверг подписала закон, который открывает нефтяной сектор страны для приватизации, отменив принцип самопровозглашенного социалистического движения, правившего страной более двух десятилетий, сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Эта реформа, пишет издание, несомненно, станет ключевой политикой ее правительства, на фоне того, как она позиционирует нефтяной сектор – двигатель Венесуэлы – для привлечения иностранных инвестиций, необходимых для восстановления давно страдавшей отрасли. Родригес приняла этот закон менее чем через месяц после дерзкого захвата тогдашнего президента Николаса Мадуро в результате военной атаки США в столице Венесуэлы Каракасе.

Родригес, в присутствии нефтяников и сторонников правящей партии, подписала законопроект менее чем через два часа после его одобрения Национальной ассамблеей страны. В то же время, Министерство финансов США официально начало ослаблять жесткие экономические санкции в отношении венесуэльской нефти, введенные первой администрацией Трампа, и расширило возможности американских энергетических компаний для работы в этой южноамериканской стране.

США выдали новые лицензии нефтяным компаниям для работы в Венесуэле30.01.26, 01:17 • 3114 просмотров

В четверг Родригес также провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио, который днем ранее объяснил американским сенаторам на слушаниях, как администрация планирует организовать продажу десятков миллионов баррелей нефти из Венесуэлы и контролировать движение средств. Венесуэла имеет крупнейшие в мире доказанные запасы нефти.

Трамп: Венесуэла передаст США 30-50 миллионов баррелей нефти07.01.26, 11:13 • 5381 просмотр

Действия обоих правительств прокладывают путь к еще одному радикальному геополитическому и экономическому сдвигу в Венесуэле, пишет издание.

"Мы говорим о будущем. Мы говорим о стране, которую мы дадим нашим детям", - сказала Родригес о реформе.

Родригес предложила эти изменения в начале этого месяца, после того, как Трамп заявил, что его администрация возьмет под контроль экспорт нефти из Венесуэлы и оживит пришедшую в упадок отрасль, привлекая иностранные инвестиции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщил лидеру Венесуэлы Дельси Родригес о том, что США откроют коммерческое воздушное пространство Венесуэлы, позволив американцам посещать страну. В четверг он заявил, что поручил министру транспорта США Шону Даффи и военным руководителям сделать это до конца дня.

США открывают авиасообщение с Венесуэлой после переговоров Трампа с Родригес30.01.26, 01:52 • 7016 просмотров

Законодательство обещает предоставить частным компаниям контроль над добычей и продажей нефти, положив конец монополии государственной компании Petróleos de Venezuela SA на эти виды деятельности, а также на ценообразование.

Согласно закону, частная компания возьмет на себя полное управление деятельностью за свой счет, на свой риск и после демонстрации своих финансовых и технических возможностей с помощью бизнес-плана, утвержденного Министерством нефти страны. Законодательство предусматривает, что право собственности на месторождения углеводородов, на которых компания будет осуществлять деятельность, остается за государством.

Новый закон также предусматривает независимое арбитражное разрешение споров, отменяя требование о разрешении разногласий исключительно в венесуэльских судах, которые контролирует правящая партия. Иностранные инвесторы считают участие независимых арбитров крайне важным для защиты от будущей экспроприации.

Правительство Родригес ожидает, что эти изменения станут гарантиями для крупных американских нефтяных компаний, которые до сих пор колебались относительно возвращения в нестабильную страну. Некоторые из этих компаний потеряли инвестиции, когда правящая партия приняла действующий закон два десятилетия назад в пользу государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

Кроме того, пересмотренный закон изменяет налоги на добычу, устанавливая максимальную ставку роялти в 30% и позволяя исполнительной власти устанавливать проценты для каждого проекта на основе потребностей в капиталовложениях, конкурентоспособности и других факторов.

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 40982 просмотра

Юлия Шрамко

