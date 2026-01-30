Венесуела відкриває нафтовий сектор для приватизації у межах суттєвої зміни політики

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес у четвер підписала закон, який відкриває нафтовий сектор країни для приватизації, скасувавши принцип самопроголошеного соціалістичного руху, який правив країною понад два десятиліття, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Ця реформа, пише видання, безперечно, стане ключовою політикою її уряду, на тлі того, як вона позиціонує нафтовий сектор - двигун Венесуели - для залучення іноземних інвестицій, необхідних для відновлення галузі, що давно страждала. Родрігес ухвалила цей закон менш ніж через місяць після зухвалого захоплення тодішнього президента Ніколаса Мадуро внаслідок військової атаки США у столиці Венесуели Каракасі.

Родрігес, у присутності нафтовиків та прихильників правлячої партії, підписала законопроєкт менш ніж за дві години після його схвалення Національною асамблеєю країни. Водночас, Міністерство фінансів США офіційно почало послаблювати жорсткі економічні санкції щодо венесуельської нафти, запроваджені першою адміністрацією Трампа, і розширило можливості американських енергетичних компаній для роботи в цій південноамериканській країні.

У четвер Родрігес також провела переговори з президентом США Дональдом Трампом та держсекретарем США Марко Рубіо, який вдень раніше пояснив американським сенаторам на слуханнях, як адміністрація планує організувати продаж десятків мільйонів барелів нафти з Венесуели та контролювати рух коштів. Венесуела має найбільші у світі доведені запаси нафти.

Дії обох урядів прокладають шлях до ще одного радикального геополітичного та економічного зрушення у Венесуелі, пише видання.

"Ми говоримо про майбутнє. Ми говоримо про країну, яку ми дамо нашим дітям", - сказала Родрігес про реформу.

Родрігес запропонувала ці зміни на початку цього місяця, після того, як Трамп заявив, що його адміністрація візьме під контроль експорт нафти з Венесуели і оживить галузь, що занепала, залучаючи іноземні інвестиції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що повідомив лідера Венесуели Дельсі Родрігес про те, що США відкриють комерційний повітряний простір Венесуели, дозволивши американцям відвідувати країну. У четвер він заявив, що доручив міністру транспорту США Шону Даффі та військовим керівникам зробити це до кінця дня.

Законодавство обіцяє надати приватним компаніям контроль над видобутком та продажем нафти, поклавши край монополії державної компанії Petróleos de Venezuela SA на ці види діяльності, а також на ціноутворення.

Згідно із законом, приватна компанія візьме на себе повне управління діяльністю власним коштом, на свій ризик і після демонстрації своїх фінансових та технічних можливостей за допомогою бізнес-плану, затвердженого Міністерством нафти країни. Законодавство передбачає, що право власності на родовища вуглеводнів, на яких компанія здійснюватиме діяльність, залишається за державою.

Новий закон також передбачає незалежне арбітражне вирішення спорів, скасовуючи вимогу про вирішення розбіжностей виключно у венесуельських судах, які контролює правляча партія. Іноземні інвестори вважають участь незалежних арбітрів украй важливою для захисту від майбутньої експропріації.

Уряд Родрігес очікує, що ці зміни стануть гарантіями для великих американських нафтових компаній, які й досі вагалися щодо повернення до нестабільної країни. Деякі з цих компаній втратили інвестиції, коли правляча партія ухвалила чинний закон два десятиліття тому на користь державної нафтової компанії Венесуели PDVSA.

Окрім того, переглянутий закон змінює податки на видобуток, встановлюючи максимальну ставку роялті в 30% та дозволяючи виконавчій владі встановлювати відсотки для кожного проєкту на основі потреб у капіталовкладеннях, конкурентоспроможності та інших факторів.

