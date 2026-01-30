$42.850.08
Венесуела відкриває нафтовий сектор для приватизації у межах суттєвої зміни політики

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес підписала закон, що дозволяє приватизацію нафтового сектора, скасовуючи соціалістичний принцип. Це відкриває шлях для залучення іноземних інвестицій та відновлення галузі.

Венесуела відкриває нафтовий сектор для приватизації у межах суттєвої зміни політики

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес у четвер підписала закон, який відкриває нафтовий сектор країни для приватизації, скасувавши принцип самопроголошеного соціалістичного руху, який правив країною понад два десятиліття, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Ця реформа, пише видання, безперечно, стане ключовою політикою її уряду, на тлі того, як вона позиціонує нафтовий сектор - двигун Венесуели - для залучення іноземних інвестицій, необхідних для відновлення галузі, що давно страждала. Родрігес ухвалила цей закон менш ніж через місяць після зухвалого захоплення тодішнього президента Ніколаса Мадуро внаслідок військової атаки США у столиці Венесуели Каракасі.

Родрігес, у присутності нафтовиків та прихильників правлячої партії, підписала законопроєкт менш ніж за дві години після його схвалення Національною асамблеєю країни. Водночас, Міністерство фінансів США офіційно почало послаблювати жорсткі економічні санкції щодо венесуельської нафти, запроваджені першою адміністрацією Трампа, і розширило можливості американських енергетичних компаній для роботи в цій південноамериканській країні.

США видали нові ліцензії нафтовим компаніям для роботи у Венесуелі30.01.26, 01:17 • 2918 переглядiв

У четвер Родрігес також провела переговори з президентом США Дональдом Трампом та держсекретарем США Марко Рубіо, який вдень раніше пояснив американським сенаторам на слуханнях, як адміністрація планує організувати продаж десятків мільйонів барелів нафти з Венесуели та контролювати рух коштів. Венесуела має найбільші у світі доведені запаси нафти.

Трамп: Венесуела передасть США 30-50 мільйонів барелів нафти07.01.26, 11:13 • 5381 перегляд

Дії обох урядів прокладають шлях до ще одного радикального геополітичного та економічного зрушення у Венесуелі, пише видання.

"Ми говоримо про майбутнє. Ми говоримо про країну, яку ми дамо нашим дітям", - сказала Родрігес про реформу.

Родрігес запропонувала ці зміни на початку цього місяця, після того, як Трамп заявив, що його адміністрація візьме під контроль експорт нафти з Венесуели і оживить галузь, що занепала, залучаючи іноземні інвестиції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що повідомив лідера Венесуели Дельсі Родрігес про те, що США відкриють комерційний повітряний простір Венесуели, дозволивши американцям відвідувати країну. У четвер він заявив, що доручив міністру транспорту США Шону Даффі та військовим керівникам зробити це до кінця дня.

США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес30.01.26, 01:52 • 4630 переглядiв

Законодавство обіцяє надати приватним компаніям контроль над видобутком та продажем нафти, поклавши край монополії державної компанії Petróleos de Venezuela SA на ці види діяльності, а також на ціноутворення.

Згідно із законом, приватна компанія візьме на себе повне управління діяльністю власним коштом, на свій ризик і після демонстрації своїх фінансових та технічних можливостей за допомогою бізнес-плану, затвердженого Міністерством нафти країни. Законодавство передбачає, що право власності на родовища вуглеводнів, на яких компанія здійснюватиме діяльність, залишається за державою.

Новий закон також передбачає незалежне арбітражне вирішення спорів, скасовуючи вимогу про вирішення розбіжностей виключно у венесуельських судах, які контролює правляча партія. Іноземні інвестори вважають участь незалежних арбітрів украй важливою для захисту від майбутньої експропріації.

Уряд Родрігес очікує, що ці зміни стануть гарантіями для великих американських нафтових компаній, які й досі вагалися щодо повернення до нестабільної країни. Деякі з цих компаній втратили інвестиції, коли правляча партія ухвалила чинний закон два десятиліття тому на користь державної нафтової компанії Венесуели PDVSA.

Окрім того, переглянутий закон змінює податки на видобуток, встановлюючи максимальну ставку роялті в 30% та дозволяючи виконавчій владі встановлювати відсотки для кожного проєкту на основі потреб у капіталовкладеннях, конкурентоспроможності та інших факторів.

Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 40981 перегляд

Юлія Шрамко

