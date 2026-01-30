США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 728 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 4524 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
19:28 • 8636 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 11103 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 15590 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 18081 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 30060 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 27322 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 30998 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 27760 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.3м/с
88%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13 • 40151 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 17621 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими29 січня, 15:54 • 7768 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 13406 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 6166 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 15590 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 13455 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 17674 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 78211 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 106420 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Закарпатська область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 4324 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 6240 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 31987 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 57842 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 54953 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Президент США Дональд Трамп розпорядився відкрити повітряний простір над Венесуелою для комерційних рейсів після переговорів з в.о. президента Делсі Родрігес. Це рішення є частиною нормалізації відносин після відсторонення Ніколаса Мадуро.

США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес

Президент США Дональд Трамп розпорядився негайно відкрити повітряний простір над Венесуелою для комерційних рейсів після розмови з в.о. президента Делсі Родрігес. Це рішення стало черговим етапом швидкої нормалізації відносин між країнами після відсторонення Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство транспорту США має зняти всі обмеження на польоти вже до кінця 29 січня 2026 року. Трамп запевнив, що американці зможуть відвідувати країну в безпеці, а компанія American Airlines уже готується до відновлення прямих рейсів.

США не планують військових дій у Венесуелі через дипломатичний прогрес: Рубіо розхвалив відносини між державами29.01.26, 03:45 • 4264 перегляди

Ми відкриємо весь комерційний повітряний простір над Венесуелою. Американські громадяни дуже скоро зможуть поїхати туди

– заявив Трамп під час засідання Кабінету міністрів.

Крім туризму, відкриття неба сприятиме поверненню американських нафтових гігантів до видобутку венесуельської сировини. Паралельно Вашингтон розпочав підготовку до відкриття свого посольства в Каракасі та розблокування державних активів Венесуели для гуманітарних потреб.

США несподівано повертають Венесуелі захоплений супертанкер M/T Sophia29.01.26, 04:00 • 3858 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
благодійність
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки