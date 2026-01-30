США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес

Президент США Дональд Трамп розпорядився негайно відкрити повітряний простір над Венесуелою для комерційних рейсів після розмови з в.о. президента Делсі Родрігес. Це рішення стало черговим етапом швидкої нормалізації відносин між країнами після відсторонення Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство транспорту США має зняти всі обмеження на польоти вже до кінця 29 січня 2026 року. Трамп запевнив, що американці зможуть відвідувати країну в безпеці, а компанія American Airlines уже готується до відновлення прямих рейсів.

Ми відкриємо весь комерційний повітряний простір над Венесуелою. Американські громадяни дуже скоро зможуть поїхати туди – заявив Трамп під час засідання Кабінету міністрів.

Крім туризму, відкриття неба сприятиме поверненню американських нафтових гігантів до видобутку венесуельської сировини. Паралельно Вашингтон розпочав підготовку до відкриття свого посольства в Каракасі та розблокування державних активів Венесуели для гуманітарних потреб.

