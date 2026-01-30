$42.770.19
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 3836 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
19:28 • 8062 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 10871 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 15301 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 17951 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 29876 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 27204 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 30898 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 27684 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
США открывают авиасообщение с Венесуэлой после переговоров Трампа с Родригес

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент США Дональд Трамп распорядился открыть воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческих рейсов после переговоров с и.о. президента Делси Родригес. Это решение является частью нормализации отношений после отстранения Николаса Мадуро.

США открывают авиасообщение с Венесуэлой после переговоров Трампа с Родригес

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно открыть воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческих рейсов после разговора с и.о. президента Делси Родригес. Это решение стало очередным этапом быстрой нормализации отношений между странами после отстранения Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Министерство транспорта США должно снять все ограничения на полеты уже до конца 29 января 2026 года. Трамп заверил, что американцы смогут посещать страну в безопасности, а компания American Airlines уже готовится к возобновлению прямых рейсов.

США не планируют военных действий в Венесуэле из-за дипломатического прогресса: Рубио расхвалил отношения между государствами29.01.26, 03:45 • 4260 просмотров

Мы откроем все коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой. Американские граждане очень скоро смогут поехать туда

– заявил Трамп во время заседания Кабинета министров.

Помимо туризма, открытие неба будет способствовать возвращению американских нефтяных гигантов к добыче венесуэльского сырья. Параллельно Вашингтон начал подготовку к открытию своего посольства в Каракасе и разблокированию государственных активов Венесуэлы для гуманитарных нужд.

США неожиданно возвращают Венесуэле захваченный супертанкер M/T Sophia29.01.26, 04:00 • 3854 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
благотворительность
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты