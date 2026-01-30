США открывают авиасообщение с Венесуэлой после переговоров Трампа с Родригес

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно открыть воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческих рейсов после разговора с и.о. президента Делси Родригес. Это решение стало очередным этапом быстрой нормализации отношений между странами после отстранения Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Министерство транспорта США должно снять все ограничения на полеты уже до конца 29 января 2026 года. Трамп заверил, что американцы смогут посещать страну в безопасности, а компания American Airlines уже готовится к возобновлению прямых рейсов.

США не планируют военных действий в Венесуэле из-за дипломатического прогресса: Рубио расхвалил отношения между государствами

Мы откроем все коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой. Американские граждане очень скоро смогут поехать туда – заявил Трамп во время заседания Кабинета министров.

Помимо туризма, открытие неба будет способствовать возвращению американских нефтяных гигантов к добыче венесуэльского сырья. Параллельно Вашингтон начал подготовку к открытию своего посольства в Каракасе и разблокированию государственных активов Венесуэлы для гуманитарных нужд.

США неожиданно возвращают Венесуэле захваченный супертанкер M/T Sophia