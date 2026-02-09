В Венесуэле похитили оппозиционера Хуана Пабло Гуанипу через несколько часов после выхода из тюрьмы

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила об исчезновении своего ближайшего соратника Хуана Пабло Гуанипы, которого неизвестные силой вывезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел вскоре после того, как политик был официально освобожден из-под стражи в рамках шагов правительства по ослаблению политического давления. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

По словам Мачадо, похищение произошло около полуночи в одном из жилых районов столицы. Нападавшие действовали слаженно и агрессивно, используя спецтранспорт для блокирования оппозиционера.

Тяжеловооруженные мужчины, одетые в гражданскую одежду, прибыли на четырех машинах и жестоко забрали его. Мы требуем его немедленного освобождения - сообщила Мачадо в социальной сети X.

Хуан Пабло Гуанипа был одним из нескольких известных оппозиционеров, которых правительство освободило в воскресенье после длительных арестов, признанных международным сообществом политически мотивированными. Внезапное исчезновение политика сразу после освобождения ставит под сомнение искренность намерений режима относительно реальной демократизации и безопасности освобожденных заключенных.

Сейчас судьба Гуанипы остается неизвестной, а официальные органы Каракаса не предоставили никаких комментариев относительно ночного инцидента.

