В Венесуэле похитили оппозиционера Хуана Пабло Гуанипу через несколько часов после выхода из тюрьмы

$43.140.00
50.900.00
ukenru
8 февраля, 19:59 • 11157 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 24780 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 28267 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 28460 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 29075 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 23751 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 16139 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12781 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24965 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 39397 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2.1м/с
80%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахедVideo8 февраля, 20:13 • 8344 просмотра
Выборы в Португалии: социалист Антониу Жозе Сегуру одержал убедительную победу над ультраправой оппозицией8 февраля, 21:35 • 3614 просмотра
В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления8 февраля, 22:41 • 8036 просмотра
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА8 февраля, 23:42 • 4486 просмотра
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТОPhoto00:20 • 4070 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 34145 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 55610 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 73742 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 67542 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 67565 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Милорад Додик
Махмуд Аббас
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Великобритания
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 27336 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 41275 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 42656 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 51143 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 53697 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

В Венесуэле похитили оппозиционера Хуана Пабло Гуанипу через несколько часов после выхода из тюрьмы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила о похищении Хуана Пабло Гуанипы неизвестными. Инцидент произошел вскоре после его освобождения из-под стражи.

В Венесуэле похитили оппозиционера Хуана Пабло Гуанипу через несколько часов после выхода из тюрьмы

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила об исчезновении своего ближайшего соратника Хуана Пабло Гуанипы, которого неизвестные силой вывезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел вскоре после того, как политик был официально освобожден из-под стражи в рамках шагов правительства по ослаблению политического давления. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

По словам Мачадо, похищение произошло около полуночи в одном из жилых районов столицы. Нападавшие действовали слаженно и агрессивно, используя спецтранспорт для блокирования оппозиционера.

Тяжеловооруженные мужчины, одетые в гражданскую одежду, прибыли на четырех машинах и жестоко забрали его. Мы требуем его немедленного освобождения

- сообщила Мачадо в социальной сети X.

Хуан Пабло Гуанипа был одним из нескольких известных оппозиционеров, которых правительство освободило в воскресенье после длительных арестов, признанных международным сообществом политически мотивированными. Внезапное исчезновение политика сразу после освобождения ставит под сомнение искренность намерений режима относительно реальной демократизации и безопасности освобожденных заключенных.

Сейчас судьба Гуанипы остается неизвестной, а официальные органы Каракаса не предоставили никаких комментариев относительно ночного инцидента.

Венесуэла освободила группу политзаключенных: свободу получили соратники Марии Мачадо09.02.26, 01:04 • 2514 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Ассошиэйтед Пресс
Венесуэла