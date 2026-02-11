В Колумбии исчезла сенатор от коренных народов: силы безопасности разыскивают Аиду Квилкуэ

Колумбийские правоохранители начали масштабную операцию по розыску лидера коренных народов и действующего сенатора Аиды Квилкуэ, чей автомобиль был найден пустым на обочине дороги. По данным правительства, связь с политиком и ее командой оборвалась днем 10 февраля во время их поездки между муниципалитетами в департаменте Уила. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Колумбии Педро Санчес сообщил в своем аккаунте X, что силы безопасности обнаружили серый пикап сенатора, однако самой Квилкуэ или ее охраны на месте не было.

Коренная гвардия нашла пустой автомобиль, и поиски продолжаются - заявил Санчес.

Министр внутренних дел Армандо Бенедетти уточнил, что Квилкуэ выехала из муниципалитета Ла-Плата и направлялась в город Попаян, когда произошел инцидент.

Президент Колумбии Густаво Петро во время заседания кабинета министров подтвердил тревожные новости, отметив, что лидера коренных народов и ее сопровождающих "перехватили" в 13:30 по местному времени.

Видеозапись выступления главы государства была опубликована Blu Radio на платформе X. Власти выражают серьезную обеспокоенность, поскольку Аида Квилкуэ является выдающейся защитницей прав человека и неоднократно получала угрозы из-за своей политической деятельности.

Политическое насилие накануне выборов

Исчезновение сенатора произошло на фоне резкого обострения насилия в Колумбии перед парламентскими выборами, запланированными на 8 марта 2026 года. Только на прошлой неделе на востоке страны произошло другое нападение на конвой конгрессмена, в результате которого погибли двое охранников, а трое членов команды были похищены и впоследствии освобождены.

Силы безопасности сейчас прочесывают прилегающие районы, привлекая подразделения армии и полиции для проверки всех возможных путей отхода вероятных похитителей. Аида Квилкуэ, представляющая Особый индейский округ, является ключевой фигурой в движении за права автохтонного населения, поэтому ее исчезновение вызвало волну возмущения и протестов среди коренных общин по всей стране.

