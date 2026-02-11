$43.030.02
22:52
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
20:12
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
В Колумбии исчезла сенатор от коренных народов: силы безопасности разыскивают Аиду Квилкуэ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Колумбии исчезла сенатор Аида Квилкуэ, ее автомобиль найден пустым. Правоохранители начали масштабную операцию по розыску политика.

В Колумбии исчезла сенатор от коренных народов: силы безопасности разыскивают Аиду Квилкуэ

Колумбийские правоохранители начали масштабную операцию по розыску лидера коренных народов и действующего сенатора Аиды Квилкуэ, чей автомобиль был найден пустым на обочине дороги. По данным правительства, связь с политиком и ее командой оборвалась днем 10 февраля во время их поездки между муниципалитетами в департаменте Уила. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Колумбии Педро Санчес сообщил в своем аккаунте X, что силы безопасности обнаружили серый пикап сенатора, однако самой Квилкуэ или ее охраны на месте не было.

Коренная гвардия нашла пустой автомобиль, и поиски продолжаются

- заявил Санчес.

Министр внутренних дел Армандо Бенедетти уточнил, что Квилкуэ выехала из муниципалитета Ла-Плата и направлялась в город Попаян, когда произошел инцидент.

Президент Колумбии Густаво Петро во время заседания кабинета министров подтвердил тревожные новости, отметив, что лидера коренных народов и ее сопровождающих "перехватили" в 13:30 по местному времени.

В Венесуэле похитили оппозиционера Хуана Пабло Гуанипу через несколько часов после выхода из тюрьмы09.02.26, 08:01 • 5402 просмотра

Видеозапись выступления главы государства была опубликована Blu Radio на платформе X. Власти выражают серьезную обеспокоенность, поскольку Аида Квилкуэ является выдающейся защитницей прав человека и неоднократно получала угрозы из-за своей политической деятельности.

Политическое насилие накануне выборов

Исчезновение сенатора произошло на фоне резкого обострения насилия в Колумбии перед парламентскими выборами, запланированными на 8 марта 2026 года. Только на прошлой неделе на востоке страны произошло другое нападение на конвой конгрессмена, в результате которого погибли двое охранников, а трое членов команды были похищены и впоследствии освобождены.

Силы безопасности сейчас прочесывают прилегающие районы, привлекая подразделения армии и полиции для проверки всех возможных путей отхода вероятных похитителей. Аида Квилкуэ, представляющая Особый индейский округ, является ключевой фигурой в движении за права автохтонного населения, поэтому ее исчезновение вызвало волну возмущения и протестов среди коренных общин по всей стране.

В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники06.02.26, 04:28 • 11944 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Густаво Петро
Колумбия