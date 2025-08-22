$41.220.16
Ексклюзив
11:01 • 1872 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 4208 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 7602 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 6726 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 11672 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 21160 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 41489 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37359 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 47878 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24737 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Кривава доба в Колумбії: атака дрона та вибух авто забрали життя 18 людей

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Серія кривавих атак у Колумбії призвела до загибелі 18 людей та десятків поранень. Влада приписує відповідальність дисидентам колишніх ФАРК, які відкинули мирну угоду 2016 року.

Кривава доба в Колумбії: атака дрона та вибух авто забрали життя 18 людей

У Колумбії відбулася серія найкривавіших атак за останні роки: щонайменше 18 людей загинули, ще десятки отримали поранення після двох нападів, які влада приписує дисидентам колишніх Революційних збройних сил Колумбії (ФАРК).

Про це повідомляє Аljazeera, пише УНН.

Деталі

Президент Колумбії Густаво Петро оголосив війну наркокартелям і дисидентам ФАРК, закликавши визнати їх терористами на міжнародному рівні.

У місті Калі вибухнув замінований автомобіль поблизу військової авіаційної школи. За офіційними даними, загинули шестеро людей, а ще 71 особа була поранена. Кілька годинами раніше в департаменті Антіокія дрон атакував поліцейський гелікоптер Black Hawk, який прямував на операцію зі знищення посівів коки. У результаті катастрофи загинули 12 правоохоронців.

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що за нападами стоять озброєні групи, які відкинули мирну угоду 2016 року та нині співпрацюють із наркокартелями. У своєму зверненні він назвав їх "терористами", наголосивши, що вимагатиме міжнародного визнання цих угруповань як глобальної загрози.

Міністр оборони країни підтвердив, що вибух у гелікоптері спричинив масштабну пожежу, тоді як затриманий підозрюваний у нападі в Калі виявився членом Estado Mayor Central (EMC) – федерації дисидентів ФАРК, що діє під контролем наркоторговців.

Напади відбулися на тлі зростання нарковиробництва. За даними ООН, у 2023 році площі посівів коки в Колумбії досягли історичного максимуму – 253 тисячі гектарів.

Президент Петро пообіцяв посилити боротьбу з наркокартелями та їхніми спільниками:

Відтепер вони будуть переслідувані в будь-якій точці світу. Колумбія не дозволить, щоб терор знову підкорив країну

– заявив він.

Кандидат у президенти Колумбії помер через два місяці після того, як у нього стріляли в Боготі11.08.25, 19:35 • 5207 переглядiв

