Кривава доба в Колумбії: атака дрона та вибух авто забрали життя 18 людей

У Колумбії відбулася серія найкривавіших атак за останні роки: щонайменше 18 людей загинули, ще десятки отримали поранення після двох нападів, які влада приписує дисидентам колишніх Революційних збройних сил Колумбії (ФАРК).

Про це повідомляє Аljazeera, пише УНН.

Президент Колумбії Густаво Петро оголосив війну наркокартелям і дисидентам ФАРК, закликавши визнати їх терористами на міжнародному рівні.

У місті Калі вибухнув замінований автомобіль поблизу військової авіаційної школи. За офіційними даними, загинули шестеро людей, а ще 71 особа була поранена. Кілька годинами раніше в департаменті Антіокія дрон атакував поліцейський гелікоптер Black Hawk, який прямував на операцію зі знищення посівів коки. У результаті катастрофи загинули 12 правоохоронців.

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що за нападами стоять озброєні групи, які відкинули мирну угоду 2016 року та нині співпрацюють із наркокартелями. У своєму зверненні він назвав їх "терористами", наголосивши, що вимагатиме міжнародного визнання цих угруповань як глобальної загрози.

Міністр оборони країни підтвердив, що вибух у гелікоптері спричинив масштабну пожежу, тоді як затриманий підозрюваний у нападі в Калі виявився членом Estado Mayor Central (EMC) – федерації дисидентів ФАРК, що діє під контролем наркоторговців.

Напади відбулися на тлі зростання нарковиробництва. За даними ООН, у 2023 році площі посівів коки в Колумбії досягли історичного максимуму – 253 тисячі гектарів.

Президент Петро пообіцяв посилити боротьбу з наркокартелями та їхніми спільниками:

Відтепер вони будуть переслідувані в будь-якій точці світу. Колумбія не дозволить, щоб терор знову підкорив країну