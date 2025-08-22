$41.220.16
Кровавые сутки в Колумбии: атака дрона и взрыв авто унесли жизни 18 человек

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Серия кровавых атак в Колумбии привела к гибели 18 человек и десяткам ранений. Власти приписывают ответственность диссидентам бывших ФАРК, отвергшим мирное соглашение 2016 года.

Кровавые сутки в Колумбии: атака дрона и взрыв авто унесли жизни 18 человек

В Колумбии произошла серия самых кровавых атак за последние годы: по меньшей мере 18 человек погибли, еще десятки получили ранения после двух нападений, которые власти приписывают диссидентам бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК).

Об этом сообщает Аljazeera, пишет УНН.

Детали

Президент Колумбии Густаво Петро объявил войну наркокартелям и диссидентам ФАРК, призвав признать их террористами на международном уровне.

В городе Кали взорвался заминированный автомобиль вблизи военной авиационной школы. По официальным данным, погибли шесть человек, а еще 71 человек был ранен. Несколькими часами ранее в департаменте Антиокия дрон атаковал полицейский вертолет Black Hawk, который направлялся на операцию по уничтожению посевов коки. В результате катастрофы погибли 12 правоохранителей.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что за нападениями стоят вооруженные группы, которые отвергли мирное соглашение 2016 года и ныне сотрудничают с наркокартелями. В своем обращении он назвал их "террористами", подчеркнув, что будет требовать международного признания этих группировок как глобальной угрозы.

Министр обороны страны подтвердил, что взрыв в вертолете вызвал масштабный пожар, тогда как задержанный подозреваемый в нападении в Кали оказался членом Estado Mayor Central (EMC) – федерации диссидентов ФАРК, действующей под контролем наркоторговцев.

Нападения произошли на фоне роста наркопроизводства. По данным ООН, в 2023 году площади посевов коки в Колумбии достигли исторического максимума – 253 тысячи гектаров.

Президент Петро пообещал усилить борьбу с наркокартелями и их сообщниками:

Отныне они будут преследоваться в любой точке мира. Колумбия не позволит, чтобы террор снова покорил страну

– заявил он.

Кандидат в президенты Колумбии умер через два месяца после того, как в него стреляли в Боготе11.08.25, 19:35 • 5211 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Густаво Петро
Колумбия
Организация Объединенных Наций
