Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 5620 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 13756 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 23919 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 52230 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 27791 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 28980 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 10937 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25585 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26229 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Колумбія відкликала посла зі США після низки подій в регіоні та звинувачень Трампа

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Колумбія відкликала свого посла у Вашингтоні після атак ВМС США на човни в Карибському басейні та обмеження допомоги Боготі. Президент США назвав президента Колумбії "нелегальним наркобароном", що загострило відносини.

Колумбія відкликала посла зі США після низки подій в регіоні та звинувачень Трампа

Колумбія вживає заходи на тлі низки подій в регіоні, що пов'язані з політикою США. Серед чинніків: серія атак на підозрювані судна з наркотиками у Карибському басейні, обмеження допомоги Боготі для боротьби з наркоторгівлею та тарифних обмежень. 

Передає УНН із посиланням на Еl Рais та EFE.

Деталі

Міністерство закордонних справ Колумбії оголосило у понеділок, 20 жовтня, що його посол у Вашингтоні повернувся до Боготи після рішення про відклик для консультацій. Серед причин, які сприяли цьому рішенню, відомо про наступне:

Демарш Боготи здійснюється на тлі подій у Карибському басейні, де за наказом Трампа розгорнуто військові кораблі ВМС США, які вже неодноразово атакували невеликі човни, що нібито перевозили наркотики.

Серед прикладів - перепалка через атаку на човен, що знаходився на мілководді в Карибському морі. Президент Колумбії Петро заявив, що цей напад стався в колумбійських водах, і що екіпаж складався з громадян Венесуели. Один з тих, хто вижив після нападу минулого четверга, виявився колумбійцем., його було депортовано до Колумбії. Петро також сказав, що влада США скоїла щонайменше одне "вбивство" і порушила суверенітет у територіальних водах. 

У свою чергу президент США Дональд Трамп оголосив у неділю, 19 жовтня, про припинення допомоги Колумбії для боротьби з групами наркоторгівлі. Ідеться про нові тарифи на імпорт з Колумбії.

Додамо також, що у неділю Трамп назвав президента Колумбії Густаво Петро "нелегальним наркобароном". Таким чином низка факторів ознаменували нове загострення між США і Колумбією у поточний час. 

Нагадаємо

ВМС США атакували судно в Карибському басейні, підозрюване у наркоторгівлі. Двоє осіб вижили та були врятовані, ще двоє загинули.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Дипломатка
Сутички
Військово-морські сили США
Густаво Петро
Колумбія
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки