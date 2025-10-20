Колумбія відкликала посла зі США після низки подій в регіоні та звинувачень Трампа
Колумбія відкликала свого посла у Вашингтоні після атак ВМС США на човни в Карибському басейні та обмеження допомоги Боготі. Президент США назвав президента Колумбії "нелегальним наркобароном", що загострило відносини.
Колумбія вживає заходи на тлі низки подій в регіоні, що пов'язані з політикою США. Серед чинніків: серія атак на підозрювані судна з наркотиками у Карибському басейні, обмеження допомоги Боготі для боротьби з наркоторгівлею та тарифних обмежень.
Передає УНН із посиланням на Еl Рais та EFE.
Деталі
Міністерство закордонних справ Колумбії оголосило у понеділок, 20 жовтня, що його посол у Вашингтоні повернувся до Боготи після рішення про відклик для консультацій. Серед причин, які сприяли цьому рішенню, відомо про наступне:
Демарш Боготи здійснюється на тлі подій у Карибському басейні, де за наказом Трампа розгорнуто військові кораблі ВМС США, які вже неодноразово атакували невеликі човни, що нібито перевозили наркотики.
Серед прикладів - перепалка через атаку на човен, що знаходився на мілководді в Карибському морі. Президент Колумбії Петро заявив, що цей напад стався в колумбійських водах, і що екіпаж складався з громадян Венесуели. Один з тих, хто вижив після нападу минулого четверга, виявився колумбійцем., його було депортовано до Колумбії. Петро також сказав, що влада США скоїла щонайменше одне "вбивство" і порушила суверенітет у територіальних водах.
У свою чергу президент США Дональд Трамп оголосив у неділю, 19 жовтня, про припинення допомоги Колумбії для боротьби з групами наркоторгівлі. Ідеться про нові тарифи на імпорт з Колумбії.
Додамо також, що у неділю Трамп назвав президента Колумбії Густаво Петро "нелегальним наркобароном". Таким чином низка факторів ознаменували нове загострення між США і Колумбією у поточний час.
Нагадаємо
ВМС США атакували судно в Карибському басейні, підозрюване у наркоторгівлі. Двоє осіб вижили та були врятовані, ще двоє загинули.