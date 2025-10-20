Колумбия отозвала посла из США после ряда событий в регионе и обвинений Трампа
Киев • УНН
Колумбия отозвала своего посла в Вашингтоне после атак ВМС США на лодки в Карибском бассейне и ограничения помощи Боготе. Президент США назвал президента Колумбии «нелегальным наркобароном», что обострило отношения.
Колумбия принимает меры на фоне ряда событий в регионе, связанных с политикой США. Среди факторов: серия атак на подозреваемые суда с наркотиками в Карибском бассейне, ограничение помощи Боготе для борьбы с наркоторговлей и тарифных ограничений.
Передает УНН со ссылкой на El Pais и EFE.
Детали
Министерство иностранных дел Колумбии объявило в понедельник, 20 октября, что его посол в Вашингтоне вернулся в Боготу после решения об отзыве для консультаций. Среди причин, способствовавших этому решению, известно следующее:
Демарш Боготы осуществляется на фоне событий в Карибском бассейне, где по приказу Трампа развернуты военные корабли ВМС США, которые уже неоднократно атаковали небольшие лодки, якобы перевозившие наркотики.
Среди примеров - перепалка из-за атаки на лодку, находившуюся на мелководье в Карибском море. Президент Колумбии Петро заявил, что это нападение произошло в колумбийских водах, и что экипаж состоял из граждан Венесуэлы. Один из выживших после нападения в прошлый четверг оказался колумбийцем, его депортировали в Колумбию. Петро также сказал, что власти США совершили по меньшей мере одно "убийство" и нарушили суверенитет в территориальных водах.
В свою очередь президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, 19 октября, о прекращении помощи Колумбии для борьбы с группами наркоторговли. Речь идет о новых тарифах на импорт из Колумбии.
Добавим также, что в воскресенье Трамп назвал президента Колумбии Густаво Петро "нелегальным наркобароном". Таким образом, ряд факторов ознаменовали новое обострение между США и Колумбией в текущее время.
Напомним
ВМС США атаковали судно в Карибском бассейне, подозреваемое в наркоторговле. Два человека выжили и были спасены, еще двое погибли.