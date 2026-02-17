У Колумбії ідентифікували останки легендарного священника-партизана Торреса через 60 років після загибелі
Київ • УНН
Державна служба з пошуку зниклих безвісти осіб Колумбії підтвердила ідентифікацію останків Каміло Торреса Рестрепо, католицького священника та ідеолога "теології визволення". Він загинув у 1966 році, його перепоховають на території Національного університету Колумбії в Боготі.
Державна служба з пошуку зниклих безвісти осіб Колумбії (UBPD) офіційно підтвердила ідентифікацію останків Каміло Торреса Рестрепо, католицького священника та ідеолога "теології визволення", який загинув у 1966 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Пошукова група використала секретні військові архіви та ДНК-експертизу, порівнявши зразки знайдених кісток із генетичним матеріалом батька загиблого. Процес ідентифікації став важливим кроком у межах мирного врегулювання та відновлення історичної справедливості щодо понад 135 тисяч осіб, які зникли безвісти за десятиліття громадянського конфлікту.
Складний шлях ідентифікації та роль військових архівів
Каміло Торрес був убитий у лютому 1966 року під час свого першого бою у складі повстанського угруповання ELN ("Армія національного визволення"). Його тіло було таємно поховане військовими у безіменній могилі на цвинтарі в Букараманзі, щоб запобігти створенню місця паломництва для його послідовників. Лише завдяки доступу до класифікованих записів військової юстиції та зусиллям судово-медичних експертів вдалося локалізувати місце поховання та провести ексгумацію, яка завершилася фінальним підтвердженням особи напередодні 60-ї річниці його смерті.
Повернення до Боготи та вшанування пам'яті
Останніми днями останки Торреса були передані священнику-активісту Хав'єру Хіральдо, який представляє інтереси родини та постраждалих у конфлікті. Планується, що Каміло Торрес буде перепохований на території Національного університету Колумбії в Боготі, де він свого часу працював капеланом та заснував перший у країні факультет соціології. Це рішення підтримав і президент країни Густаво Петро, який назвав Торреса символом боротьби за соціальну справедливість, що тепер має знайти спокій на рідній землі.
Після 60 років невідомості пошукова група знайшла та ідентифікувала отця Каміло Торреса, забезпечивши умови для його гідного перепоховання. Це не просто судово-медичний факт, а завершення довгої глави нашої історії