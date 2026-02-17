$43.100.11
16 лютого, 17:19 • 11157 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
16 лютого, 16:45 • 19920 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 18485 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
16 лютого, 13:44 • 30821 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 12:57 • 26691 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
16 лютого, 11:42 • 47420 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26217 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29513 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35522 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38230 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Колумбії ідентифікували останки легендарного священника-партизана Торреса через 60 років після загибелі

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Державна служба з пошуку зниклих безвісти осіб Колумбії підтвердила ідентифікацію останків Каміло Торреса Рестрепо, католицького священника та ідеолога "теології визволення". Він загинув у 1966 році, його перепоховають на території Національного університету Колумбії в Боготі.

У Колумбії ідентифікували останки легендарного священника-партизана Торреса через 60 років після загибелі

Державна служба з пошуку зниклих безвісти осіб Колумбії (UBPD) офіційно підтвердила ідентифікацію останків Каміло Торреса Рестрепо, католицького священника та ідеолога "теології визволення", який загинув у 1966 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пошукова група використала секретні військові архіви та ДНК-експертизу, порівнявши зразки знайдених кісток із генетичним матеріалом батька загиблого. Процес ідентифікації став важливим кроком у межах мирного врегулювання та відновлення історичної справедливості щодо понад 135 тисяч осіб, які зникли безвісти за десятиліття громадянського конфлікту.

Складний шлях ідентифікації та роль військових архівів

Каміло Торрес був убитий у лютому 1966 року під час свого першого бою у складі повстанського угруповання ELN ("Армія національного визволення"). Його тіло було таємно поховане військовими у безіменній могилі на цвинтарі в Букараманзі, щоб запобігти створенню місця паломництва для його послідовників. Лише завдяки доступу до класифікованих записів військової юстиції та зусиллям судово-медичних експертів вдалося локалізувати місце поховання та провести ексгумацію, яка завершилася фінальним підтвердженням особи напередодні 60-ї річниці його смерті.

Повернення до Боготи та вшанування пам'яті

Останніми днями останки Торреса були передані священнику-активісту Хав'єру Хіральдо, який представляє інтереси родини та постраждалих у конфлікті. Планується, що Каміло Торрес буде перепохований на території Національного університету Колумбії в Боготі, де він свого часу працював капеланом та заснував перший у країні факультет соціології. Це рішення підтримав і президент країни Густаво Петро, який назвав Торреса символом боротьби за соціальну справедливість, що тепер має знайти спокій на рідній землі.

Після 60 років невідомості пошукова група знайшла та ідентифікувала отця Каміло Торреса, забезпечивши умови для його гідного перепоховання. Це не просто судово-медичний факт, а завершення довгої глави нашої історії

– заявила директорка UBPD Лус Жанет Фореро.

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Сутички
Густаво Петро
Колумбія