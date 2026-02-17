$43.100.11
16 февраля, 17:19 • 11111 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 19799 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 18413 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 30729 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 26641 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 47386 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26209 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29511 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35520 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38225 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 11499 просмотра
В Молдове нашли похищенную трехлетнюю девочку из Украины16 февраля, 17:34 • 3986 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 10584 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 5758 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле21:44 • 5806 просмотра
В Колумбии идентифицировали останки легендарного священника-партизана Торреса спустя 60 лет после гибели

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Государственная служба по поиску пропавших без вести лиц Колумбии подтвердила идентификацию останков Камило Торреса Рестрепо, католического священника и идеолога "теологии освобождения". Он погиб в 1966 году, его перезахоронят на территории Национального университета Колумбии в Боготе.

В Колумбии идентифицировали останки легендарного священника-партизана Торреса спустя 60 лет после гибели

Государственная служба Колумбии по поиску пропавших без вести (UBPD) официально подтвердила идентификацию останков Камило Торреса Рестрепо, католического священника и идеолога "теологии освобождения", погибшего в 1966 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Поисковая группа использовала секретные военные архивы и ДНК-экспертизу, сравнив образцы найденных костей с генетическим материалом отца погибшего. Процесс идентификации стал важным шагом в рамках мирного урегулирования и восстановления исторической справедливости в отношении более 135 тысяч человек, пропавших без вести за десятилетия гражданского конфликта.

Сложный путь идентификации и роль военных архивов

Камило Торрес был убит в феврале 1966 года во время своего первого боя в составе повстанческой группировки ELN ("Армия национального освобождения"). Его тело было тайно похоронено военными в безымянной могиле на кладбище в Букараманге, чтобы предотвратить создание места паломничества для его последователей. Только благодаря доступу к засекреченным записям военной юстиции и усилиям судебно-медицинских экспертов удалось локализовать место захоронения и провести эксгумацию, которая завершилась финальным подтверждением личности накануне 60-й годовщины его смерти.

Возвращение в Боготу и увековечение памяти

В последние дни останки Торреса были переданы священнику-активисту Хавьеру Хиральдо, который представляет интересы семьи и пострадавших в конфликте. Планируется, что Камило Торрес будет перезахоронен на территории Национального университета Колумбии в Боготе, где он в свое время работал капелланом и основал первый в стране факультет социологии. Это решение поддержал и президент страны Густаво Петро, который назвал Торреса символом борьбы за социальную справедливость, который теперь должен найти покой на родной земле.

После 60 лет неизвестности поисковая группа нашла и идентифицировала отца Камило Торреса, обеспечив условия для его достойного перезахоронения. Это не просто судебно-медицинский факт, а завершение долгой главы нашей истории

– заявила директор UBPD Лус Жанет Фореро.

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Столкновения
Густаво Петро
Колумбия