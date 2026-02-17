В Колумбии идентифицировали останки легендарного священника-партизана Торреса спустя 60 лет после гибели

Государственная служба Колумбии по поиску пропавших без вести (UBPD) официально подтвердила идентификацию останков Камило Торреса Рестрепо, католического священника и идеолога "теологии освобождения", погибшего в 1966 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Поисковая группа использовала секретные военные архивы и ДНК-экспертизу, сравнив образцы найденных костей с генетическим материалом отца погибшего. Процесс идентификации стал важным шагом в рамках мирного урегулирования и восстановления исторической справедливости в отношении более 135 тысяч человек, пропавших без вести за десятилетия гражданского конфликта.

Камило Торрес был убит в феврале 1966 года во время своего первого боя в составе повстанческой группировки ELN ("Армия национального освобождения"). Его тело было тайно похоронено военными в безымянной могиле на кладбище в Букараманге, чтобы предотвратить создание места паломничества для его последователей. Только благодаря доступу к засекреченным записям военной юстиции и усилиям судебно-медицинских экспертов удалось локализовать место захоронения и провести эксгумацию, которая завершилась финальным подтверждением личности накануне 60-й годовщины его смерти.

В последние дни останки Торреса были переданы священнику-активисту Хавьеру Хиральдо, который представляет интересы семьи и пострадавших в конфликте. Планируется, что Камило Торрес будет перезахоронен на территории Национального университета Колумбии в Боготе, где он в свое время работал капелланом и основал первый в стране факультет социологии. Это решение поддержал и президент страны Густаво Петро, который назвал Торреса символом борьбы за социальную справедливость, который теперь должен найти покой на родной земле.

После 60 лет неизвестности поисковая группа нашла и идентифицировала отца Камило Торреса, обеспечив условия для его достойного перезахоронения. Это не просто судебно-медицинский факт, а завершение долгой главы нашей истории