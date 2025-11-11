Президент Колумбии предлагает создать новый Латиноамериканский союз по образцу ЕС

$41.960.02
48.540.04
16:14 • 10771 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 19079 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28 • 28631 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 21807 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 34400 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 29413 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 20874 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 23681 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 25383 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27944 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Графики отключений электроэнергии
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 28349 просмотра
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго11 ноября, 11:00 • 10832 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 27592 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 15434 просмотра
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении16:44 • 5042 просмотра
Президент Колумбии предлагает создать новый Латиноамериканский союз по образцу ЕС

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Президент Колумбии призвал к созданию Латиноамериканского союза с общим парламентом и президентством, подобного ЕС. Эта инициатива является ответом на действия США в регионе.

Президент Колумбии предлагает создать новый Латиноамериканский союз по образцу ЕС

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с призывом к возрождению идеи Великой Колумбии – федерации, существовавшей в XIX веке и охватывавшей значительную часть Южной Америки. Политик предложил создать современный Латиноамериканский союз с общим парламентом и президентством, подобный Европейскому Союзу. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Как отметил Петро, такая интеграция могла бы стать "ответом на агрессию США" в регионе. Его слова прозвучали после операций Вашингтона в Карибском бассейне, которые администрация Дональда Трампа называет антинаркотическими. Министр внутренних дел Колумбии впоследствии назвал инициативу президента скорее "символической".

США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters02.11.25, 16:34 • 11845 просмотров

В сообщении на X Петро подчеркнул, что Латинская Америка имеет "более глубокую, но менее успешную историю интеграции, чем ЕС". Его заявление стало еще одним проявлением напряженности между Боготой и Вашингтоном, которые до недавнего времени считались стратегическими союзниками в борьбе с наркотрафиком.

США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек10.11.25, 18:50 • 28135 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Густаво Петро
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Европейский Союз