Президент Колумбии предлагает создать новый Латиноамериканский союз по образцу ЕС
Киев • УНН
Президент Колумбии призвал к созданию Латиноамериканского союза с общим парламентом и президентством, подобного ЕС. Эта инициатива является ответом на действия США в регионе.
Президент Колумбии Густаво Петро выступил с призывом к возрождению идеи Великой Колумбии – федерации, существовавшей в XIX веке и охватывавшей значительную часть Южной Америки. Политик предложил создать современный Латиноамериканский союз с общим парламентом и президентством, подобный Европейскому Союзу. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.
Детали
Как отметил Петро, такая интеграция могла бы стать "ответом на агрессию США" в регионе. Его слова прозвучали после операций Вашингтона в Карибском бассейне, которые администрация Дональда Трампа называет антинаркотическими. Министр внутренних дел Колумбии впоследствии назвал инициативу президента скорее "символической".
В сообщении на X Петро подчеркнул, что Латинская Америка имеет "более глубокую, но менее успешную историю интеграции, чем ЕС". Его заявление стало еще одним проявлением напряженности между Боготой и Вашингтоном, которые до недавнего времени считались стратегическими союзниками в борьбе с наркотрафиком.
