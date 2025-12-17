$42.180.06
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
16 декабря, 16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рф
16 декабря, 15:35
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
Графики отключений электроэнергии
15 декабря, 13:38
Сделка на 108,4 млрд долларов под угрозой: Warner Bros. может не поддержать предложение Paramount

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Совет директоров Warner Bros. Discovery, вероятно, отклонит предложение Paramount Skydance на 108,4 млрд долларов, поддержав Netflix. Netflix ранее предложил 72 млрд долларов за Warner Bros. Discovery.

Сделка на 108,4 млрд долларов под угрозой: Warner Bros. может не поддержать предложение Paramount
Фото: pixabay

Совет директоров Warner Bros. Discovery, вероятно, посоветует акционерам проголосовать против предложения Paramount Skydance о поглощении компании за 108,4 млрд долларов и вместо этого поддержать предложение Netflix. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным источников Reuters, знакомых с ситуацией, совет директоров Warner Bros. Discovery может объявить свое решение уже в среду. Ожидается, что он будет рекомендовать акционерам отклонить предложение Paramount.

Такое решение будет означать поддержку предложения Netflix в борьбе за активы Warner Bros., среди которых кино- и телестудия с большой библиотекой фильмов и сериалов, а также стриминговый сервис HBO Max. Представитель Warner Bros. Discovery от комментариев отказался.

Стоит отметить, что победитель этой сделки получит значительное преимущество в стриминговой конкуренции благодаря доступу к большой библиотеке контента. Ранее, в этом месяце Netflix одержал победу, предложив 27 долларов наличными за акцию.

После этого генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон обратился непосредственно к акционерам Warner Bros. с предложением выкупить всю компанию в размере 30 долларов за акцию наличными. В своих документах для регулирующих органов, Paramount заявила, что ее предложение превосходит предложение Netflix и имеет более простой путь к регуляторному одобрению.

Финансирование предложения Paramount предусматривает выпуск новых акций на 41 миллиард долларов при поддержке семьи Эллисон и RedBird Capital, а также долговые обязательства на 54 миллиарда долларов от Bank of America, Citi и Apollo.

Кроме того, в статье говорится, что по данным Bloomberg, Affinity Partners Джареда Кушнера, которая была одним из финансовых партнеров Paramount, выходит из борьбы за сделку.

Напомним

Netflix объявил о сделке с Warner Bros. Discovery по приобретению теле- и киностудии, включая HBO Max, за 72 миллиарда долларов. Эта операция, создающая гиганта потокового вещания, ожидается к завершению в третьем квартале 2026 года и потребует тщательного контроля регулирующих органов.

Алла Киосак

Новости МираМультимедиа
Фильм
Сериал
HBO Max
Банк Америки
Reuters
Bloomberg L.P.
Netflix