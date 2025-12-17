Сделка на 108,4 млрд долларов под угрозой: Warner Bros. может не поддержать предложение Paramount

Фото: pixabay

Совет директоров Warner Bros. Discovery, вероятно, посоветует акционерам проголосовать против предложения Paramount Skydance о поглощении компании за 108,4 млрд долларов и вместо этого поддержать предложение Netflix. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным источников Reuters, знакомых с ситуацией, совет директоров Warner Bros. Discovery может объявить свое решение уже в среду. Ожидается, что он будет рекомендовать акционерам отклонить предложение Paramount.

Такое решение будет означать поддержку предложения Netflix в борьбе за активы Warner Bros., среди которых кино- и телестудия с большой библиотекой фильмов и сериалов, а также стриминговый сервис HBO Max. Представитель Warner Bros. Discovery от комментариев отказался.

Стоит отметить, что победитель этой сделки получит значительное преимущество в стриминговой конкуренции благодаря доступу к большой библиотеке контента. Ранее, в этом месяце Netflix одержал победу, предложив 27 долларов наличными за акцию.

После этого генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон обратился непосредственно к акционерам Warner Bros. с предложением выкупить всю компанию в размере 30 долларов за акцию наличными. В своих документах для регулирующих органов, Paramount заявила, что ее предложение превосходит предложение Netflix и имеет более простой путь к регуляторному одобрению.

Финансирование предложения Paramount предусматривает выпуск новых акций на 41 миллиард долларов при поддержке семьи Эллисон и RedBird Capital, а также долговые обязательства на 54 миллиарда долларов от Bank of America, Citi и Apollo.

Кроме того, в статье говорится, что по данным Bloomberg, Affinity Partners Джареда Кушнера, которая была одним из финансовых партнеров Paramount, выходит из борьбы за сделку.

Напомним

Netflix объявил о сделке с Warner Bros. Discovery по приобретению теле- и киностудии, включая HBO Max, за 72 миллиарда долларов. Эта операция, создающая гиганта потокового вещания, ожидается к завершению в третьем квартале 2026 года и потребует тщательного контроля регулирующих органов.