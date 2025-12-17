Сделка на 108,4 млрд долларов под угрозой: Warner Bros. может не поддержать предложение Paramount
Киев • УНН
Совет директоров Warner Bros. Discovery, вероятно, отклонит предложение Paramount Skydance на 108,4 млрд долларов, поддержав Netflix. Netflix ранее предложил 72 млрд долларов за Warner Bros. Discovery.
Совет директоров Warner Bros. Discovery, вероятно, посоветует акционерам проголосовать против предложения Paramount Skydance о поглощении компании за 108,4 млрд долларов и вместо этого поддержать предложение Netflix. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным источников Reuters, знакомых с ситуацией, совет директоров Warner Bros. Discovery может объявить свое решение уже в среду. Ожидается, что он будет рекомендовать акционерам отклонить предложение Paramount.
Такое решение будет означать поддержку предложения Netflix в борьбе за активы Warner Bros., среди которых кино- и телестудия с большой библиотекой фильмов и сериалов, а также стриминговый сервис HBO Max. Представитель Warner Bros. Discovery от комментариев отказался.
Стоит отметить, что победитель этой сделки получит значительное преимущество в стриминговой конкуренции благодаря доступу к большой библиотеке контента. Ранее, в этом месяце Netflix одержал победу, предложив 27 долларов наличными за акцию.
После этого генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон обратился непосредственно к акционерам Warner Bros. с предложением выкупить всю компанию в размере 30 долларов за акцию наличными. В своих документах для регулирующих органов, Paramount заявила, что ее предложение превосходит предложение Netflix и имеет более простой путь к регуляторному одобрению.
Финансирование предложения Paramount предусматривает выпуск новых акций на 41 миллиард долларов при поддержке семьи Эллисон и RedBird Capital, а также долговые обязательства на 54 миллиарда долларов от Bank of America, Citi и Apollo.
Кроме того, в статье говорится, что по данным Bloomberg, Affinity Partners Джареда Кушнера, которая была одним из финансовых партнеров Paramount, выходит из борьбы за сделку.
Напомним
Netflix объявил о сделке с Warner Bros. Discovery по приобретению теле- и киностудии, включая HBO Max, за 72 миллиарда долларов. Эта операция, создающая гиганта потокового вещания, ожидается к завершению в третьем квартале 2026 года и потребует тщательного контроля регулирующих органов.