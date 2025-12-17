$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 16958 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 14282 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 14822 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 16756 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 19132 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17404 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27315 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46189 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38527 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Меню
Warner Bros Discovery відхилила пропозицію Paramount на 108,4 млрд доларів

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Рада директорів Warner Bros Discovery відхилила пропозицію Paramount Skydance на 108,4 млрд доларів через недостатні гарантії фінансування. Це рішення означає підтримку пропозиції Netflix щодо придбання активів Warner Bros.

Warner Bros Discovery відхилила пропозицію Paramount на 108,4 млрд доларів
Фото: Warner Bros Pictures

Рада директорів Warner Bros Discovery відхилила у середу пропозицію Paramount Skydance на суму 108,4 млрд доларів. Там аргументували це тим, що дана угода не надала достатніх гарантій фінансування, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У листі до акціонерів, опублікованому в регуляторній документації, рада директорів написала, що Paramount "постійно вводила в оману" акціонерів Warner Bros, стверджуючи, що її пропозиція про купівлю акцій за 30 доларів за штуку була повністю гарантована або "підкріплена" сім'єю Еллісон.

Рада директорів заявила, що вважає пропозицію Paramount "гіршою" за угоду про злиття з Netflix.

Додатково

УНН повідомляв, що Рада директорів Warner Bros. Discovery ймовірно відхилить пропозицію Paramount Skydance на 108,4 млрд доларів. Фактично таке рішення означатиме підтримку пропозиції Netflix у боротьбі за активи Warner Bros., серед яких кіно- та телестудія з великою бібліотекою фільмів і серіалів, а також стримінговий сервіс HBO Max.

Нагадаємо

Netflix оголосив про угоду з Warner Bros. Discovery щодо придбання теле- та кіностудії, включаючи HBO Max, за 72 мільярди доларів.

Євген Устименко

