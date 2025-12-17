Warner Bros Discovery відхилила пропозицію Paramount на 108,4 млрд доларів

Фото: Warner Bros Pictures

Рада директорів Warner Bros Discovery відхилила у середу пропозицію Paramount Skydance на суму 108,4 млрд доларів. Там аргументували це тим, що дана угода не надала достатніх гарантій фінансування, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У листі до акціонерів, опублікованому в регуляторній документації, рада директорів написала, що Paramount "постійно вводила в оману" акціонерів Warner Bros, стверджуючи, що її пропозиція про купівлю акцій за 30 доларів за штуку була повністю гарантована або "підкріплена" сім'єю Еллісон.

Рада директорів заявила, що вважає пропозицію Paramount "гіршою" за угоду про злиття з Netflix.

Додатково

УНН повідомляв, що Рада директорів Warner Bros. Discovery ймовірно відхилить пропозицію Paramount Skydance на 108,4 млрд доларів. Фактично таке рішення означатиме підтримку пропозиції Netflix у боротьбі за активи Warner Bros., серед яких кіно- та телестудія з великою бібліотекою фільмів і серіалів, а також стримінговий сервіс HBO Max.

Нагадаємо

Netflix оголосив про угоду з Warner Bros. Discovery щодо придбання теле- та кіностудії, включаючи HBO Max, за 72 мільярди доларів.