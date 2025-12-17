Warner Bros Discovery отклонила предложение Paramount на 108,4 млрд долларов
Киев • УНН
Совет директоров Warner Bros Discovery отклонил предложение Paramount Skydance на 108,4 млрд долларов из-за недостаточных гарантий финансирования. Это решение означает поддержку предложения Netflix по приобретению активов Warner Bros.
Совет директоров Warner Bros Discovery отклонил в среду предложение Paramount Skydance на сумму 108,4 млрд долларов. Там аргументировали это тем, что данная сделка не предоставила достаточных гарантий финансирования, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
В письме к акционерам, опубликованном в регуляторной документации, совет директоров написал, что Paramount "постоянно вводила в заблуждение" акционеров Warner Bros, утверждая, что ее предложение о покупке акций за 30 долларов за штуку было полностью гарантировано или "подкреплено" семьей Эллисон.
Совет директоров заявил, что считает предложение Paramount "худшим" по сравнению со сделкой о слиянии с Netflix.
Дополнительно
УНН сообщал, что Совет директоров Warner Bros. Discovery, вероятно, отклонит предложение Paramount Skydance на 108,4 млрд долларов. Фактически такое решение будет означать поддержку предложения Netflix в борьбе за активы Warner Bros., среди которых кино- и телестудия с большой библиотекой фильмов и сериалов, а также стриминговый сервис HBO Max.
Напомним
Netflix объявил о сделке с Warner Bros. Discovery по приобретению теле- и киностудии, включая HBO Max, за 72 миллиарда долларов.