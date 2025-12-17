$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рф
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Warner Bros Discovery отклонила предложение Paramount на 108,4 млрд долларов

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Совет директоров Warner Bros Discovery отклонил предложение Paramount Skydance на 108,4 млрд долларов из-за недостаточных гарантий финансирования. Это решение означает поддержку предложения Netflix по приобретению активов Warner Bros.

Warner Bros Discovery отклонила предложение Paramount на 108,4 млрд долларов
Фото: Warner Bros Pictures

Совет директоров Warner Bros Discovery отклонил в среду предложение Paramount Skydance на сумму 108,4 млрд долларов. Там аргументировали это тем, что данная сделка не предоставила достаточных гарантий финансирования, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

В письме к акционерам, опубликованном в регуляторной документации, совет директоров написал, что Paramount "постоянно вводила в заблуждение" акционеров Warner Bros, утверждая, что ее предложение о покупке акций за 30 долларов за штуку было полностью гарантировано или "подкреплено" семьей Эллисон.

Совет директоров заявил, что считает предложение Paramount "худшим" по сравнению со сделкой о слиянии с Netflix.

Дополнительно

УНН сообщал, что Совет директоров Warner Bros. Discovery, вероятно, отклонит предложение Paramount Skydance на 108,4 млрд долларов. Фактически такое решение будет означать поддержку предложения Netflix в борьбе за активы Warner Bros., среди которых кино- и телестудия с большой библиотекой фильмов и сериалов, а также стриминговый сервис HBO Max.

Напомним

Netflix объявил о сделке с Warner Bros. Discovery по приобретению теле- и киностудии, включая HBO Max, за 72 миллиарда долларов.

Евгений Устименко

Новости МираМультимедиа
Фильм
Сериал
HBO Max
Reuters
Netflix