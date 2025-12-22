Атака рф на Одещину 22 грудня: пошкоджено об'єкт енергетики і склад, є постраждалий
Київ • УНН
В ніч на 22 грудня російські окупанти атакували енергетичну та промислову інфраструктуру Одеської області. Пошкоджено об'єкт енергетики, складську будівлю, одна людина госпіталізована.
У ніч на 22 грудня російські окупанти атакували енергетичну та промислову інфраструктуру Одеської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Деталі
Є пошкодження об’єкту енергетики з подальшим загорянням. На жаль, одна людина постраждала. Її госпіталізовано у середньому стані тяжкості
Він додав, що було пошкоджено складську будівлю з добривами та сільськогосподарською технікою. Рятувальники ліквідували пожежу.
Нагадаємо
Внаслідок двох нічних атак на Одесу 22 грудня пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Через це частина одного з районів Одеси тимчасово залишилася без електропостачання, а вибухова хвиля вибила вікна у житловому будинку.