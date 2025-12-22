Атака рф на Одесскую область 22 декабря: поврежден объект энергетики и склад, есть пострадавший
Киев • УНН
В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали энергетическую и промышленную инфраструктуру Одесской области. Поврежден объект энергетики, складское здание, один человек госпитализирован.
В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали энергетическую и промышленную инфраструктуру Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Подробности
Есть повреждения объекта энергетики с последующим возгоранием. К сожалению, один человек пострадал. Он госпитализирован в среднем состоянии тяжести
Он добавил, что было повреждено складское здание с удобрениями и сельскохозяйственной техникой. Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним
В результате двух ночных атак на Одессу 22 декабря поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за этого часть одного из районов Одессы временно осталась без электроснабжения, а взрывная волна выбила окна в жилом доме.