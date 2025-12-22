Атака рф на Одесскую область 22 декабря: поврежден объект энергетики и склад, есть пострадавший

$42.250.09
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 15853 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 29836 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 34123 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 41978 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 39210 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 48679 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 72589 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 86729 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45808 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $4380
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку
Переезд с домашними животными: что следует знать
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 123985 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 92578 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ
Атака рф на Одесскую область 22 декабря: поврежден объект энергетики и склад, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 844 просмотра

В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали энергетическую и промышленную инфраструктуру Одесской области. Поврежден объект энергетики, складское здание, один человек госпитализирован.

Атака рф на Одесскую область 22 декабря: поврежден объект энергетики и склад, есть пострадавший

В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали энергетическую и промышленную инфраструктуру Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Подробности

Есть повреждения объекта энергетики с последующим возгоранием. К сожалению, один человек пострадал. Он госпитализирован в среднем состоянии тяжести

- заявил Кипер.

Он добавил, что было повреждено складское здание с удобрениями и сельскохозяйственной техникой. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним

В результате двух ночных атак на Одессу 22 декабря поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за этого часть одного из районов Одессы временно осталась без электроснабжения, а взрывная волна выбила окна в жилом доме.

Евгений Устименко

