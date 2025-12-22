Атака на Одессу: враг повредил припортовую инфраструктуру и гражданское судно
Киев • УНН
Вечером 22 декабря враг атаковал Одессу ударными БПЛА, повредив припортовую инфраструктуру и гражданское судно. Информации о пострадавших не поступало.
Вечером в понедельник, 22 декабря, враг снова атаковал Одессу ударными БпЛА. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.
Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала
Напомним
В ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали энергетическую и промышленную инфраструктуру Одесской области. Был поврежден объект энергетики с последующим возгоранием, один человек пострадал.
Ночная атака на Одессу: повреждена критическая инфраструктура, есть раненый – ГВА22.12.25, 07:44 • 3722 просмотра