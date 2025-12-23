$42.150.10
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 7616 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 17208 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 33977 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 50300 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 75927 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 43951 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 36970 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30390 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 26088 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
Румунія оголошувала тривогу через атаку рф дронами на Україну біля її кордону

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Румунія оголосила тривогу в прикордонному регіоні через атаку рф безпілотниками на українську портову інфраструктуру поблизу румунського кордону. Радари виявили дві повітряні цілі, що рухалися в напрямку Рені та Кілії, а потім ще одну групу безпілотників.

Румунія оголошувала тривогу у прикордонному регіоні на тлі нової атаки рф безпілотниками на Україну, поблизу з румунським кордоном, повідомили у Міністерстві національної оборони країни, пише УНН.

Деталі

"У ніч з 22 на 23 грудня російські війська здійснили атаки безпілотників на українську портову інфраструктуру поблизу кордону з Румунією. О 01:10 радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили дві повітряні цілі в українському просторі, що рухалися в напрямку Рені та Кілії. О 01:26 населення північного повіту Тулча та південно-східного повіту Галац було попереджено через систему RO-Alert", - повідомили у Міноборони Румунії.

БПЛА рф атакували Одещину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки23.12.25, 09:18 • 2684 перегляди

Як зазначили у Міноборони Румунії, "радарами виявлено ще одну групу безпілотників, що рухалися в напрямку порту Рені, невдовзі після того, як на території України було повідомлено про вибухи".

"Про несанкціоновані вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося, а о 02:15 було знято стан тривоги", - вказали у Міноборони Румунії.

Польща підіймала в небо авіацію через атаку рф по Україні23.12.25, 10:26 • 2180 переглядiв

Юлія Шрамко

