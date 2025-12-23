Румунія оголошувала тривогу через атаку рф дронами на Україну біля її кордону
Київ • УНН
Румунія оголосила тривогу в прикордонному регіоні через атаку рф безпілотниками на українську портову інфраструктуру поблизу румунського кордону. Радари виявили дві повітряні цілі, що рухалися в напрямку Рені та Кілії, а потім ще одну групу безпілотників.
Румунія оголошувала тривогу у прикордонному регіоні на тлі нової атаки рф безпілотниками на Україну, поблизу з румунським кордоном, повідомили у Міністерстві національної оборони країни, пише УНН.
Деталі
"У ніч з 22 на 23 грудня російські війська здійснили атаки безпілотників на українську портову інфраструктуру поблизу кордону з Румунією. О 01:10 радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили дві повітряні цілі в українському просторі, що рухалися в напрямку Рені та Кілії. О 01:26 населення північного повіту Тулча та південно-східного повіту Галац було попереджено через систему RO-Alert", - повідомили у Міноборони Румунії.
БПЛА рф атакували Одещину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки23.12.25, 09:18 • 2684 перегляди
Як зазначили у Міноборони Румунії, "радарами виявлено ще одну групу безпілотників, що рухалися в напрямку порту Рені, невдовзі після того, як на території України було повідомлено про вибухи".
"Про несанкціоновані вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося, а о 02:15 було знято стан тривоги", - вказали у Міноборони Румунії.
Польща підіймала в небо авіацію через атаку рф по Україні23.12.25, 10:26 • 2180 переглядiв