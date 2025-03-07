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Трамп про можливу депортацію українців: рішення ухвалять незабаром

Київ • УНН

 • 109743 перегляди

Трамп заявив, що адміністрація наразі аналізує питання щодо статусу українців, які перебувають у Сполучених Штатах. Остаточне рішення щодо можливої депортації буде ухвалено найближчим часом, незважаючи на різні думки у Вашингтоні.

Трамп про можливу депортацію українців: рішення ухвалять незабаром

Трамп заявив, що рішення щодо можливості депортації українців буде ухвалено найближчим часом, хоча в адміністрації тривають дискусії з цього питання. Про це повідомляє Лідер США, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу 6 березня заявив, що адміністрація наразі аналізує питання щодо статусу українців, які перебувають у Сполучених Штатах. Він зазначив, що ухвалить остаточне рішення найближчим часом. 

За його словами, у Вашингтоні є різні думки щодо можливості депортації: одні підтримують такий крок, інші — категорично проти. Водночас Трамп підкреслив, що його адміністрація не має наміру завдавати шкоди тим, хто опинився у складній ситуації. 

Нагадаємо

Раніше з’явилася інформація, що адміністрація Трампа планує у квітні скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців у США. Це частина більшого плану щодо позбавлення статусу 1,8 млн мігрантів, прийнятих за часів Байдена.

Трамп може позбавити правового статусу близько 240 тис. українських біженців у США - Reuters06.03.25, 13:35 • 41552 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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