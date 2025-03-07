Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время
Киев • УНН
Трамп заявил, что администрация в настоящее время анализирует вопрос о статусе украинцев, находящихся в Соединенных Штатах. Окончательное решение о возможной депортации будет принято в ближайшее время, несмотря на различные мнения в Вашингтоне.
Трамп заявил, что решение о возможности депортации украинцев будет принято в ближайшее время, хотя в администрации продолжаются дискуссии по этому вопросу. Об этом сообщает Лидер США, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп во время брифинга 6 марта заявил, что администрация в настоящее время анализирует вопрос о статусе украинцев, находящихся в Соединенных Штатах. Он отметил, что примет окончательное решение в ближайшее время.
По его словам, в Вашингтоне существуют разные мнения по поводу возможности депортации: одни поддерживают этот шаг, другие — категорически против. В то же время Трамп подчеркнул, что его администрация не намерена причинять вред тем, кто оказался в сложной ситуации.
Напоминаем
Ранее появилась информация, что администрация Трампа планирует в апреле отменить временный правовой статус для 240 тысяч украинцев в США. Это часть более крупного плана по лишению статуса 1,8 млн мигрантов, принятых во времена Байдена.
Трамп может лишить правового статуса около 240 тысяч украинских беженцев в США - Reuters06.03.25, 13:35 • 41351 просмотр