Трамп превращает приложение для беженцев CBP One в платформу для "самодепортации"
Киев • УНН
Администрация Трампа изменила функционал приложения CBP One, переименовав его в CBP Home. Теперь приложение будет использоваться для "добровольной самодепортации" нелегальных мигрантов из США.
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о изменениях в работе онлайн-приложения CBP One, которое ранее использовалось для обработки заявлений на убежище на южной границе США. Теперь приложение преобразовано в платформу для "самодепортации". Об этом информирует УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
В понедельник, 10 марта, министр внутренней безопасности Кристен Нойем объявила об изменениях в работе приложения CBP One, которое теперь называется CBP Home.
Приложение CBP Home дает иностранцам возможность выехать сейчас и самостоятельно депортироваться, чтобы в будущем у них еще оставался шанс вернуться легально и осуществить свою американскую мечту
"Если они этого не сделают, мы их найдем, депортируем, и они больше никогда не вернутся", - добавила глава Министерства внутренней безопасности США.
Отмечается, что обновленное приложение получило название CBP Home, и все пользователи старого приложения CBP One будут автоматически перенаправлены на его новую версию.
Приложение CBP One было запущено еще во время первого президентского срока Трампа для упрощения иммиграционных процессов, в частности проверки товаров на границе и отслеживания статуса въездных документов.
Кристен Нойем повторила обвинения Трампа, заявив, что Байден "злоупотреблял" приложением CBP One.
Администрация Байдена использовала CBP One для незаконного ввоза более 1 миллиона иностранцев в США. Запуск приложения CBP Home поможет восстановить честность иммиграционной системы
Известно, что администрация Трампа отменяла несколько легальных способов остаться в США, в частности временную защиту (TPS) и гуманитарный разрешение на въезд для определенных групп.
Напоминаем
Администрация Трампа планирует в апреле отменить временный правовой статус для 240 тысяч украинцев в США. Это часть более крупного плана по лишению статуса 1,8 миллиона мигрантов, принятых во времена Байдена.
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