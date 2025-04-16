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Трамп запускает программу "самодепортации" для иммигрантов

Киев • УНН

 • 3482 просмотра

Администрация Трампа предлагает иммигрантам стипендии и билеты для выезда из США. Правительство обещает возможность вернуться, если иммигранты будут "хорошо себя вести".

Трамп запускает программу "самодепортации" для иммигрантов

Президент США Дональд Трамп объявил о старте программы "самодепортации" для иммигрантов. Об этом сообщает NBC News, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что программа предусматривает получение стипендии и билет на самолет для выезда из США.

Представители администрации (Трампа - ред.) призывают иммигрантов самостоятельно депортироваться, а Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию с участием министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

- говорится в статье.

По словам Трампа, правительство будет работать с иммигрантами, чтобы у них была возможность возвращаться в Соединенные Штаты, "если они будут хорошо себя вести".

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа планирует депортировать 1 миллион иммигрантов в год, что превысит предыдущие показатели. Для этого ведутся переговоры с 30 странами о принятии депортированных.

Трамп превращает приложение для беженцев CBP One в платформу для "самодепортации"11.03.25, 01:13 • 17788 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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