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Масштаби екологічних злочинів рф в Україні: понад 5800 зафіксованих випадків

Київ • УНН

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Зафіксовано більше ніж 5800 випадків прямої шкоди довкіллю України через російську агресію. Підрив Каховської ГЕС та окупація ЗАЕС становлять загрозу не лише для України, а й для всього регіону.

Масштаби екологічних злочинів рф в Україні: понад 5800 зафіксованих випадків

Російська агресія в Україні завдала збитків довкіллю на близько 60 мільярдів доларів США, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс під час спільного брифінгу МЗС та Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), передає УНН із посиланням на пресслужбу українського дипломатичного відомства. 

 Перебийніс наголосив, що війна, крім численних людських втрат і руйнувань, завдала значних збитків довкіллю. 

Українськими експертами вже зафіксовано понад 5800 випадків нанесення прямої шкоди довкіллю, які лише за попередніми оцінками заподіяли збитків на близько 60 мільярдів дол. США

- заявив Перебийніс.

Він нагадав, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС російськими військами у червні 2023 року, відбулось масштабне затоплення земель у близько 80 населених пунктах, де проживало понад 16 тисяч людей. Цей теракт серйозно вплинув на потенціал аграрного сектору регіону, у зоні лиха опинились щонайменше чотири національні парки, біосферний заповідник та інші території.

Злочинна окупація росією Запорізької АЕС, а також існуючі плани завдати ударів енергетичній інфраструктурі інших АЕС ставить під загрозу довкілля не лише України, а й усього регіону. Уся ця транскордонна шкода довкіллю безпосередньо впливає на здоров’я людей, їхній добробут та економічний потенціал як України, так і сусідніх держав

- наголосив Перебийніс. 

Він  підкреслив, що негативні наслідки війни рф  для природних екосистем виходять далеко за межі України. 

Понад 60% пожеж в Україні виникають через військові дії – Міндовкілля 17.09.24, 13:13 • 25758 переглядiв

Тетяна Краєвська

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