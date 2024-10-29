Масштаби екологічних злочинів рф в Україні: понад 5800 зафіксованих випадків
Київ • УНН
Зафіксовано більше ніж 5800 випадків прямої шкоди довкіллю України через російську агресію. Підрив Каховської ГЕС та окупація ЗАЕС становлять загрозу не лише для України, а й для всього регіону.
Російська агресія в Україні завдала збитків довкіллю на близько 60 мільярдів доларів США, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс під час спільного брифінгу МЗС та Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), передає УНН із посиланням на пресслужбу українського дипломатичного відомства.
Перебийніс наголосив, що війна, крім численних людських втрат і руйнувань, завдала значних збитків довкіллю.
Українськими експертами вже зафіксовано понад 5800 випадків нанесення прямої шкоди довкіллю, які лише за попередніми оцінками заподіяли збитків на близько 60 мільярдів дол. США
Він нагадав, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС російськими військами у червні 2023 року, відбулось масштабне затоплення земель у близько 80 населених пунктах, де проживало понад 16 тисяч людей. Цей теракт серйозно вплинув на потенціал аграрного сектору регіону, у зоні лиха опинились щонайменше чотири національні парки, біосферний заповідник та інші території.
Злочинна окупація росією Запорізької АЕС, а також існуючі плани завдати ударів енергетичній інфраструктурі інших АЕС ставить під загрозу довкілля не лише України, а й усього регіону. Уся ця транскордонна шкода довкіллю безпосередньо впливає на здоров’я людей, їхній добробут та економічний потенціал як України, так і сусідніх держав
Він підкреслив, що негативні наслідки війни рф для природних екосистем виходять далеко за межі України.
Понад 60% пожеж в Україні виникають через військові дії – Міндовкілля 17.09.24, 13:13 • 25758 переглядiв