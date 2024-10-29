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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабы экологических преступлений рф в Украине: более 5800 зафиксированных случаев

Киев  •  УНН

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Зафиксировано более 5800 случаев прямого вреда окружающей среде Украины из-за российской агрессии. Подрыв Каховской ГЭС и оккупация ЗАЭС представляют угрозу не только для Украины, но и для всего региона.

Российская агрессия в Украине нанесла ущерб окружающей среде на около 60 миллиардов долларов США, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис во время совместного брифинга МИД и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), передает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского дипломатического ведомства. 

 Перебийнис отметил, что война, кроме многочисленных человеческих потерь и разрушений, нанесла значительный ущерб окружающей среде. 

Украинскими экспертами уже зафиксировано более 5800 случаев нанесения прямого вреда окружающей среде, которые только по предварительным оценкам причинили ущерб на около 60 миллиардов долл. США

- заявил Перебийнис.

Он напомнил, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими войсками в июне 2023 года, произошло масштабное затопление земель в около 80 населенных пунктах, где проживало более 16 тысяч человек. Этот теракт серьезно повлиял на потенциал аграрного сектора региона, в зоне бедствия оказались по меньшей мере четыре национальных парка, биосферный заповедник и другие территории.

Преступная оккупация россией Запорожской АЭС, а также существующие планы нанести удары по энергетической инфраструктуре других АЭС ставит под угрозу окружающую среду не только Украины, но и всего региона. Весь этот трансграничный вред окружающей среде непосредственно влияет на здоровье людей, их благосостояние и экономический потенциал как Украины, так и соседних государств

- подчеркнул Перебийнис. 

Он  подчеркнул, что негативные последствия войны рф  для природных экосистем выходят далеко за пределы Украины. 

Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды17 сентября 2024, 10:13 • 25610 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ukrainaУкраина
kakhovskaya-plotinaКаховская плотина