Масштабы экологических преступлений рф в Украине: более 5800 зафиксированных случаев
Киев • УНН
Зафиксировано более 5800 случаев прямого вреда окружающей среде Украины из-за российской агрессии. Подрыв Каховской ГЭС и оккупация ЗАЭС представляют угрозу не только для Украины, но и для всего региона.
Российская агрессия в Украине нанесла ущерб окружающей среде на около 60 миллиардов долларов США, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис во время совместного брифинга МИД и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), передает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского дипломатического ведомства.
Перебийнис отметил, что война, кроме многочисленных человеческих потерь и разрушений, нанесла значительный ущерб окружающей среде.
Украинскими экспертами уже зафиксировано более 5800 случаев нанесения прямого вреда окружающей среде, которые только по предварительным оценкам причинили ущерб на около 60 миллиардов долл. США
Он напомнил, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими войсками в июне 2023 года, произошло масштабное затопление земель в около 80 населенных пунктах, где проживало более 16 тысяч человек. Этот теракт серьезно повлиял на потенциал аграрного сектора региона, в зоне бедствия оказались по меньшей мере четыре национальных парка, биосферный заповедник и другие территории.
Преступная оккупация россией Запорожской АЭС, а также существующие планы нанести удары по энергетической инфраструктуре других АЭС ставит под угрозу окружающую среду не только Украины, но и всего региона. Весь этот трансграничный вред окружающей среде непосредственно влияет на здоровье людей, их благосостояние и экономический потенциал как Украины, так и соседних государств
Он подчеркнул, что негативные последствия войны рф для природных экосистем выходят далеко за пределы Украины.
Более 60% пожаров в Украине возникают из-за военных действий - Минприроды17 сентября 2024, 10:13 • 25610 просмотров