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"Від сили дипломатії до дипломатії сили": Зеленський скликає послів України на конференцію - Сибіга

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 21 липня відкриє конференцію послів України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що разом з послами став свідком наслідків російських ударів по Запоріжжю.

"Від сили дипломатії до дипломатії сили": Зеленський скликає послів України на конференцію - Сибіга

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, відкриє конференцію послів України під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили". Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує УНН.

Деталі

Він розповів, що разом "з усіма нашими послами" став свідком наслідків російських ударів по Запоріжжю.

Ракети, безпілотники та планіруючі бомби - російські злочинці використовували всі методи терору для нападів на житлові райони та критично важливу інфраструктуру

- написав глава МЗС,

За його словами, крім того, варварські удари по Дніпровській гідроелектростанції та руйнування росією Каховської греблі - це не лише воєнні злочини, а й екоцид.

"Запоріжжя відбудовується і потребує додаткових ресурсів. Я вдячний нашим партнерам та міжнародним організаціям, які вже допомагають. І я закликаю інших посилити свою підтримку", - підкреслив Сибіга.

Нагадаємо

Президент Зеленський визначив три ключові пріоритети для українських дипломатів: забезпечення зброєю, відбудова України та притягнення РФ до відповідальності.

Сибіга анонсував міністерську зустріч Україна-Молдова-Румунія19.07.25, 11:08 • 4026 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Зеленський
Україна
Каховська гребля
Запоріжжя
Tesla
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