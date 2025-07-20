Потрібні результати у забезпеченні ЗСУ, відбудови життя в Україні, дієві механізми щодо відповідальності рф - Зеленський

Глава МЗС Андрій Сибіга та більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя. Проведено обговорення і окреслено ключові пріоритети у роботі з країнами-партнерами. Які саме пріорітети, повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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У новому повідомленні Зеленський звернув увагу на доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів.

80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з керівником ОВА Федоровим обговорили ключові пріоритети в роботі з країнами-партнерами.

Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії.

Маємо за наступні шість місяців досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками, - зазначено у дописі Володимира Зеленського.

Вказано про ефективність роботи посольств у контексті підтримки бізнес-взаємодії з країнами у світі.

На основі цього показника буде зрозуміла бізнеси, проєкти та ініціативи готові до роботи в Україні. Ефективність у цьому напрямку важлива для:

створення робочих місць для жителів України;

реальної бази для сплати податків.

Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься.

"Також узгодили з міністром (Андрієм Сибігою - ред.) рішення про заміну керівників у деяких посольствах", - додав президент Зеленський у новому дописі.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про позитивні рішення міжнародних арбітражів на користь України на загальну суму $6,9 млрд. Готуються кроки для стягнення цих коштів, а українські посли отримають відповідні доручення.

Будемо повертати у вжитку назви українського походження іноземним топонімам" - Сибіга