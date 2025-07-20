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Нужны результаты в обеспечении ВСУ, восстановлении жизни в Украине, действенные механизмы по ответственности РФ - Зеленский

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Президент Зеленский определил три ключевых приоритета для украинских дипломатов: обеспечение оружием, восстановление Украины и привлечение РФ к ответственности. Эти направления обсуждались в Запорожье с участием 80 руководителей дипмиссий.

Нужны результаты в обеспечении ВСУ, восстановлении жизни в Украине, действенные механизмы по ответственности РФ - Зеленский

Глава МИД Андрей Сибига и более 80 украинских руководителей дипмиссий посетили Запорожье. Проведено обсуждение и обозначены ключевые приоритеты в работе со странами-партнерами. Какие именно приоритеты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В новом сообщении Зеленский обратил внимание на доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о начале работы по программе нынешнего совещания послов.

80 украинских руководителей дипмиссий посетили Запорожье и вместе с руководителем ОВА Федоровым обсудили ключевые приоритеты в работе со странами-партнерами.

Конкретные элементы в поставках оружия для наших воинов и развитие его производства. Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах. Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии.

Должны за следующие шесть месяцев достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям, - указано в сообщении Владимира Зеленского.

Указано об эффективности работы посольств в контексте поддержки бизнес-взаимодействия со странами в мире.

На основе этого показателя будут понятны бизнесы, проекты и инициативы, готовые к работе в Украине. Эффективность в этом направлении важна для:

  • создания рабочих мест для жителей Украины;
    • реальной базы для уплаты налогов.

      Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться.

      "Также согласовали с министром (Андреем Сибигой - ред.) решение о замене руководителей в некоторых посольствах", - добавил президент Зеленский в новом сообщении.

      Напомним

      Президент Зеленский сообщил о положительных решениях международных арбитражей в пользу Украины на общую сумму $6,9 млрд. Готовятся шаги для взыскания этих средств, а украинские послы получат соответствующие поручения.

      «Будем возвращать в обиход названия украинского происхождения иностранным топонимам» - Сибига20.07.25, 07:44 • 10106 просмотров

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      политикаНовости Мира
      Министерство иностранных дел Украины
      Вооруженные силы Украины
      Владимир Зеленский
      Украина
      Запорожье
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