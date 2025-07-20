«Будем возвращать в обиход названия украинского происхождения иностранным топонимам» - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал к возвращению украинских названий иностранным топонимам, в том числе и в официальных документах, используемых в Украине. Свою позицию глава дипломатического ведомства обнародовал в социальной сети Facebook, передает УНН.

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Андрей Сибига подчеркнул, что уже достигнут существенный прогресс в исправлении неправильной транслитерации украинских географических названий за рубежом.

МИД системно работает над исправлением неправильного написания наших топонимов повсюду по миру. Речь идет об онлайн-ресурсах, медиа, транспорте, публичных местах, государственных органах, искусстве и других сферах. И мы уже достигли успехов на этом пути. Крупнейшие мировые медиа, среди которых AP, BBC, the Guardian, ARD и многие другие, транспортные компании, в частности Air France и другие, сотни аэропортов по миру, правительства - Германии и других стран - международные организации и другие уже поменяли правила написания украинских городов на корректные транслитерации с украинского языка - сообщил он.

По словам министра иностранных дел, пришло время "делать следующий большой шаг".

"Мы будем возвращать в национальном употреблении названия украинского происхождения иностранным топонимам. Ведь мы в Украине говорим Берестя, а не Брест. Белгород, а не Белгород. Доброчин, а не Дебрецен. Этот список можно продолжать. Использование украинских названий — наше суверенное национальное право, которое к тому же соответствует действующему законодательству", - заявил Сибига, приведя часть 3 статьи 41 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - написал Андрей Сибига на своей странице в Facebook.

Названия географических объектов и объектов топонимики, расположенных на территории других государств, а также географических объектов и объектов топонимики, на которые не распространяются суверенитет и юрисдикция какого-либо государства, при использовании в Украине подаются на государственном языке в транскрипции с языка оригинала с учетом особенностей украинской фонетики и правописания. Если такой географический объект, объект топонимики имеет название украинского происхождения, то такое название может применяться вместо или наряду с иноязычным. В официальных документах названию украинского происхождения отдается предпочтение - процитировал министр норму закона в своем сообщении.

Глава украинского дипломатического ведомства отметил, что МИД Украины будет той институцией, которая инициирует правильные шаги для систематизации национального употребления названий украинского происхождения для иностранных топонимов.

Речь идет именно об использовании в Украине, мы никому ничего не навязываем - пояснил Сибига.

Министр обратил внимание на то, что "другие государства и международные организации имеют свои географические комиссии, которые составляют соответствующие реестры".

"Такую работу пора провести и в нашем государстве. Вскоре будем инициировать профессиональное обсуждение, широкую общественную дискуссию и межведомственную подготовку необходимых шагов", - добавил глава МИД.

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