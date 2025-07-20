Будемо повертати у вжитку назви українського походження іноземним топонімам" - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до повернення українських назв іноземним топонімам, зокрема й в офіційних документах, які використовуються в Україні. Свою позицію очільник дипломатичного відомства оприлюднив у соціальній мережі Facebook, передає УНН.

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Андрій Сибіга підкреслив, що вже досягнуто суттєвого прогресу у виправленні неправильної транслітерації українських географічних назв за кордоном.

МЗС системно працює над виправленням неправильного написання наших топонімів усюди по світу. Йдеться про онлайн-ресурси, медіа, транспорт, публічні місця, державні органи, мистецтво та інші сфери. І ми вже досягнули успіхів на цьому шляху. Найбільші світові медіа, серед яких AP, BBC, the Guardian, ARD та багато інших, транспортні компанії, зокрема Air France та інші, сотні аеропортів по світу, уряди - Німеччини та інших країн - міжнародні організації та інші вже поміняли правила написання українських міст на коректні транслітерації з української мови - повідомив він.

За словами міністра закордонних справ, настав час "робити наступний великий крок".

"Ми будемо повертати в національному вжитку назви українського походження іноземним топонімам. Адже ми в Україні кажемо Берестя, а не Брест. Білгород, а не Бєлгород. Доброчин, а не Дебрецен. Цей список можна продовжувати. Використання українських назв — наше суверенне національне право, яке до того ж відповідає діючому законодавству", - заявив Сибіга, навівши частину 3 статті 41 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - написав Андрій Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

Назви географічних об’єктів та об’єктів топоніміки, розташованих на території інших держав, а також географічних об’єктів та об’єктів топоніміки, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави, при використанні в Україні подаються державною мовою у транскрипції з мови оригіналу з урахуванням особливостей української фонетики та правопису. Якщо такий географічний об’єкт, об’єкт топоніміки має назву українського походження, то така назва може застосовуватися замість або поряд з іншомовною. В офіційних документах назві українського походження надається перевага - процитував міністр норму закону у своєму дописі.

Очільник українського дипломатичного відомства зазначив, що МЗС України буде тією інституцією, яка ініціює правильні кроки задля систематизації національного вжитку назв українського походження для іноземних топонімів.

Йдеться саме про використання в Україні, ми нікому нічого не навʼязуємо - пояснив Сибіга.

Міністр звернув увагу на те, що "інші держави та міжнародні організації мають свої географічні комісії, які складають відповідні реєстри".

"Таку роботу час провести і в нашій державі. Невдовзі будемо ініціювати фахове обговорення, широку громадську дискусію та міжвідомчу підготовку необхідних кроків", - додав очільник МЗС.

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