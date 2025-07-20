Україна має позитивні рішення міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 млрд дол - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Нафтогазу Сергія Корецького щодо арбітражних рішень на користь нашої держави. Зокрема йдеться про позитивні рішення на загальну суму 6,9 мільярда доларів, пише УНН.

У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України. На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів - повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що йдеться про абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність росії та газпрому й утверджують силу міжнародного права.

"Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра українські посли отримають відповідні доручення", - додав Президент.

Також Зеленський обговорив з Корецьким підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.

Доповнення

НАК "Нафтогаз України" ініціювала стягнення 1,37 млрд доларів з російського "Газпрому" за рішенням міжнародного арбітражу в Цюриху. Ця сума включає борг за транзит газу, штрафні санкції та компенсацію юридичних витрат.

Французький суд дозволив примусове стягнення з росії 5 млрд доларів на користь Нафтогазу. Компанія вже обтяжила російські активи у Франції на понад 120 млн євро.