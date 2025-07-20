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Украина имеет положительные решения международных арбитражей на общую сумму 6,9 млрд долл. - Зеленский

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Президент Зеленский сообщил о положительных решениях международных арбитражей в пользу Украины на общую сумму $6,9 млрд. Готовятся шаги для взыскания этих средств, а украинские послы получат соответствующие поручения.

Украина имеет положительные решения международных арбитражей на общую сумму 6,9 млрд долл. - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Нафтогаза Сергея Корецкого относительно арбитражных решений в пользу нашего государства. В частности, речь идет о положительных решениях на общую сумму 6,9 миллиарда долларов, пишет УНН.

В контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для украинской дипломатии обсудили пути выполнения арбитражных решений в пользу Украины. В настоящее время имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов

- сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что речь идет об абсолютно справедливых решениях, которые демонстрируют ответственность России и Газпрома и утверждают силу международного права.

"Готовим конкретные шаги для взыскания этих средств, и завтра украинские послы получат соответствующие поручения", - добавил Президент.

Также Зеленский обсудил с Корецким подготовку к новому отопительному сезону и договоренности с партнерами в Европе и с международными финансовыми организациями, которые необходимы для устойчивости Украины.

Дополнение

НАК "Нафтогаз Украины" инициировала взыскание 1,37 млрд долларов с российского "Газпрома" по решению международного арбитража в Цюрихе. Эта сумма включает долг за транзит газа, штрафные санкции и компенсацию юридических расходов.

Французский суд разрешил принудительное взыскание с России 5 млрд долларов в пользу Нафтогаза. Компания уже обременила российские активы во Франции на более чем 120 млн евро.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Газпром
Нафтогаз
Владимир Зеленский
Украина
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