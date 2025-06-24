Нафтогаз ініціював стягнення 1,3 млрд доларів з російського Газпрому
Київ • УНН
НАК "Нафтогаз України" ініціювала стягнення 1,37 млрд доларів з російського "Газпрому" за рішенням міжнародного арбітражу в Цюриху. Ця сума включає борг за транзит газу, штрафні санкції та компенсацію юридичних витрат.
НАК "Нафтогаз України" ініціювала процедуру стягнення 1 млрд 370 млн доларів із російської компанії Газпром на підставі рішення міжнародного арбітражу в Цюриху. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт та TG-канал NaftogazUA.
Деталі
У компанії заявили про направлення платіжної вимоги.
Група Нафтогаз негайно направляє платіжну вимогу до газпрому про стягнення 1 млрд 370 млн доларів відповідно до Остаточного рішення міжнародного арбітражу у Цюриху, отриманого компанією 20 червня 2025 року
У суму входить не лише борг за транзит.
Ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених Нафтогазом
Якщо російська сторона проігнорує рішення арбітражу, буде вжито примусових заходів.
У разі відмови газпрому виконати рішення добровільно, Нафтогаз розпочне реалізацію стратегії примусового стягнення активів російської компанії
Додатково
НАК "Нафтогаз України" також продовжує інше провадження.
Група Нафтогаз продовжує процес примусового виконання іншого арбітражного рішення – про виплату росією 5 млрд доларів компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму в 2014 році
Процес охоплює десятки країн.
Процес примусового виконання триває на різних етапах у десяти юрисдикціях
У деяких державах вже є результати.
У Фінляндії та Франції вже є перші результати – арештовано російське майно
Щодо інших напрямків інформацію наразі не розголошують.
Також, у НАК "Нафтогаз України" уточнили, хто представляє інтереси компанії за кордоном.
У більшості юрисдикцій інтереси Нафтогазу представляють провідні локальні юридичні фірми безоплатно, за принципом pro bono
Довідка
Принцип pro bono означає безоплатне надання професійних юридичних послуг. Адвокат або юридична фірма працюють "заради суспільного блага" – тобто без гонорару, зазвичай у справах, що мають суспільну важливість або спрямовані на відновлення справедливості.
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів23.06.25, 20:50 • 59207 переглядiв