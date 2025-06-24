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Нафтогаз ініціював стягнення 1,3 млрд доларів з російського Газпрому

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

НАК "Нафтогаз України" ініціювала стягнення 1,37 млрд доларів з російського "Газпрому" за рішенням міжнародного арбітражу в Цюриху. Ця сума включає борг за транзит газу, штрафні санкції та компенсацію юридичних витрат.

Нафтогаз ініціював стягнення 1,3 млрд доларів з російського Газпрому

НАК "Нафтогаз України" ініціювала процедуру стягнення 1 млрд 370 млн доларів із російської компанії Газпром на підставі рішення міжнародного арбітражу в Цюриху. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт та TG-канал NaftogazUA.

Деталі

У компанії заявили про направлення платіжної вимоги.

Група Нафтогаз негайно направляє платіжну вимогу до газпрому про стягнення 1 млрд 370 млн доларів відповідно до Остаточного рішення міжнародного арбітражу у Цюриху, отриманого компанією 20 червня 2025 року

- повідомили у Нафтогазі.

У суму входить не лише борг за транзит.

Ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених Нафтогазом

– пояснили у компанії.

Якщо російська сторона проігнорує рішення арбітражу, буде вжито примусових заходів.

У разі відмови газпрому виконати рішення добровільно, Нафтогаз розпочне реалізацію стратегії примусового стягнення активів російської компанії

– зазначили у Нафтогазі.

Додатково

НАК "Нафтогаз України" також продовжує інше провадження.

Група Нафтогаз продовжує процес примусового виконання іншого арбітражного рішення – про виплату росією 5 млрд доларів компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму в 2014 році

– наголосили в заяві.

Процес охоплює десятки країн.

Процес примусового виконання триває на різних етапах у десяти юрисдикціях

– заявили у компанії.

У деяких державах вже є результати.

У Фінляндії та Франції вже є перші результати – арештовано російське майно

– зазначили в Нафтогазі.

Щодо інших напрямків інформацію наразі не розголошують.

Також, у НАК "Нафтогаз України" уточнили, хто представляє інтереси компанії за кордоном.

У більшості юрисдикцій інтереси Нафтогазу представляють провідні локальні юридичні фірми безоплатно, за принципом pro bono

– йдеться у повідомленні.

Довідка

Принцип pro bono означає безоплатне надання професійних юридичних послуг. Адвокат або юридична фірма працюють "заради суспільного блага" – тобто без гонорару, зазвичай у справах, що мають суспільну важливість або спрямовані на відновлення справедливості.

Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів23.06.25, 20:50 • 59207 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ЕкономікаНовини Світу
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