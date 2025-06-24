Нафтогаз инициировал взыскание 1,3 млрд долларов с российского Газпрома

НАК "Нафтогаз Украины" инициировала процедуру взыскания 1 млрд 370 млн долларов с российской компании Газпром на основании решения международного арбитража в Цюрихе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт и TG-канал NaftogazUA.

Детали

В компании заявили о направлении платежного требования.

Группа Нафтогаз немедленно направляет платежное требование к газпрому о взыскании 1 млрд 370 млн долларов в соответствии с Окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученным компанией 20 июня 2025 года - сообщили в Нафтогазе.

В сумму входит не только долг за транзит.

Эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных Нафтогазом – пояснили в компании.

Если российская сторона проигнорирует решение арбитража, будут приняты принудительные меры.

В случае отказа газпрома выполнить решение добровольно, Нафтогаз начнет реализацию стратегии принудительного взыскания активов российской компании – отметили в Нафтогазе.

Дополнительно

НАК "Нафтогаз Украины" также продолжает другое производство.

Группа Нафтогаз продолжает процесс принудительного исполнения другого арбитражного решения – о выплате россией 5 млрд долларов компенсации за незаконную экспроприацию активов в Крыму в 2014 году – подчеркнули в заявлении.

Процесс охватывает десятки стран.

Процесс принудительного исполнения продолжается на разных этапах в десяти юрисдикциях – заявили в компании.

В некоторых государствах уже есть результаты.

В Финляндии и Франции уже есть первые результаты – арестовано российское имущество – отметили в Нафтогазе.

Относительно других направлений информация пока не разглашается.

Также, в НАК "Нафтогаз Украины" уточнили, кто представляет интересы компании за рубежом.

В большинстве юрисдикций интересы Нафтогаза представляют ведущие локальные юридические фирмы безвозмездно, по принципу pro bono – говорится в сообщении.

Справка

Принцип pro bono означает безвозмездное оказание профессиональных юридических услуг. Адвокат или юридическая фирма работают "ради общественного блага" – то есть без гонорара, обычно в делах, имеющих общественную важность или направленных на восстановление справедливости.

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