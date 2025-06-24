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Нафтогаз инициировал взыскание 1,3 млрд долларов с российского Газпрома

Киев • УНН

 • 910 просмотра

НАК "Нафтогаз України" инициировала взыскание 1,37 млрд долларов с российского "Газпрома" по решению международного арбитража в Цюрихе. Эта сумма включает долг за транзит газа, штрафные санкции и компенсацию юридических издержек.

Нафтогаз инициировал взыскание 1,3 млрд долларов с российского Газпрома

НАК "Нафтогаз Украины" инициировала процедуру взыскания 1 млрд 370 млн долларов с российской компании Газпром на основании решения международного арбитража в Цюрихе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт и TG-канал NaftogazUA.

Детали

В компании заявили о направлении платежного требования.

Группа Нафтогаз немедленно направляет платежное требование к газпрому о взыскании 1 млрд 370 млн долларов в соответствии с Окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученным компанией 20 июня 2025 года

- сообщили в Нафтогазе.

В сумму входит не только долг за транзит.

Эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных Нафтогазом

– пояснили в компании.

Если российская сторона проигнорирует решение арбитража, будут приняты принудительные меры.

В случае отказа газпрома выполнить решение добровольно, Нафтогаз начнет реализацию стратегии принудительного взыскания активов российской компании

– отметили в Нафтогазе.

Дополнительно

НАК "Нафтогаз Украины" также продолжает другое производство.

Группа Нафтогаз продолжает процесс принудительного исполнения другого арбитражного решения – о выплате россией 5 млрд долларов компенсации за незаконную экспроприацию активов в Крыму в 2014 году

– подчеркнули в заявлении.

Процесс охватывает десятки стран.

Процесс принудительного исполнения продолжается на разных этапах в десяти юрисдикциях

– заявили в компании.

В некоторых государствах уже есть результаты.

В Финляндии и Франции уже есть первые результаты – арестовано российское имущество

– отметили в Нафтогазе.

Относительно других направлений информация пока не разглашается.

Также, в НАК "Нафтогаз Украины" уточнили, кто представляет интересы компании за рубежом.

В большинстве юрисдикций интересы Нафтогаза представляют ведущие локальные юридические фирмы безвозмездно, по принципу pro bono

– говорится в сообщении.

Справка

Принцип pro bono означает безвозмездное оказание профессиональных юридических услуг. Адвокат или юридическая фирма работают "ради общественного блага" – то есть без гонорара, обычно в делах, имеющих общественную важность или направленных на восстановление справедливости.

Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов23.06.25, 20:50 • 59054 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ЭкономикаНовости Мира
Газпром
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