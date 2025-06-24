Нафтогаз инициировал взыскание 1,3 млрд долларов с российского Газпрома
Киев • УНН
НАК "Нафтогаз України" инициировала взыскание 1,37 млрд долларов с российского "Газпрома" по решению международного арбитража в Цюрихе. Эта сумма включает долг за транзит газа, штрафные санкции и компенсацию юридических издержек.
НАК "Нафтогаз Украины" инициировала процедуру взыскания 1 млрд 370 млн долларов с российской компании Газпром на основании решения международного арбитража в Цюрихе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт и TG-канал NaftogazUA.
Детали
В компании заявили о направлении платежного требования.
Группа Нафтогаз немедленно направляет платежное требование к газпрому о взыскании 1 млрд 370 млн долларов в соответствии с Окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученным компанией 20 июня 2025 года
В сумму входит не только долг за транзит.
Эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных Нафтогазом
Если российская сторона проигнорирует решение арбитража, будут приняты принудительные меры.
В случае отказа газпрома выполнить решение добровольно, Нафтогаз начнет реализацию стратегии принудительного взыскания активов российской компании
Дополнительно
НАК "Нафтогаз Украины" также продолжает другое производство.
Группа Нафтогаз продолжает процесс принудительного исполнения другого арбитражного решения – о выплате россией 5 млрд долларов компенсации за незаконную экспроприацию активов в Крыму в 2014 году
Процесс охватывает десятки стран.
Процесс принудительного исполнения продолжается на разных этапах в десяти юрисдикциях
В некоторых государствах уже есть результаты.
В Финляндии и Франции уже есть первые результаты – арестовано российское имущество
Относительно других направлений информация пока не разглашается.
Также, в НАК "Нафтогаз Украины" уточнили, кто представляет интересы компании за рубежом.
В большинстве юрисдикций интересы Нафтогаза представляют ведущие локальные юридические фирмы безвозмездно, по принципу pro bono
Справка
Принцип pro bono означает безвозмездное оказание профессиональных юридических услуг. Адвокат или юридическая фирма работают "ради общественного блага" – то есть без гонорара, обычно в делах, имеющих общественную важность или направленных на восстановление справедливости.
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов23.06.25, 20:50 • 59054 просмотра